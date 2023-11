Francis Ngannou: Tyson Fury a déprimé après leur combat

Share on Telegram

Dans le monde impitoyable de la boxe, la récente victoire de Tyson Fury sur Francis Ngannou a laissé des traces inattendues. Le champion britannique, connu pour sa résilience sur le ring, a récemment partagé un aspect plus vulnérable de sa personnalité. Après sa victoire controversée contre Ngannou, Fury a avoué avoir traversé une période de dépression de deux semaines, un cycle récurrent après chaque combat. Cette révélation intervient alors que la star de la boxe se prépare pour son prochain grand duel contre Oleksandr Usyk.

Le combat entre Fury et Ngannou, qui a eu lieu à Riyad, a été marqué par une performance inégale de Fury, qui a tout de même réussi à maintenir son record invaincu. Le choc des titans a été marqué par un échange de coups époustouflants, avec Fury envoyé au sol à trois reprises. Malgré ces difficultés, il a triomphé par décision partagée, une victoire qui a suscité de vives réactions dans la communauté sportive. Des figures emblématiques comme LeBron James et Gary Lineker ont exprimé leur désarroi face à cette issue, soulignant la controversée performance de Ngannou et les décisions des juges.

Ngannou, de son côté, a exprimé sa frustration face au verdict. Sur les réseaux sociaux, il a critiqué la décision des juges, la qualifiant d’injuste et préjudiciable à sa carrière. Cette déclaration a mis en lumière les aspects parfois sombres et contestés du monde de la boxe. Fury, quant à lui, a reconnu la force et la dangerosité de Ngannou, le décrivant comme un adversaire redoutable.

Alors que Fury se prépare pour son prochain affrontement avec Usyk, les yeux du monde sont rivés sur ces deux géants de la boxe. Ce combat promet d’être un événement marquant, avec Fury déterminé à prouver sa suprématie une fois de plus. La rencontre entre ces deux champions est très attendue, marquant un autre chapitre dans l’histoire de la boxe.