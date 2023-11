La Chine veut concurrencer Elon Musk avec un plan ambitieux

La Chine a récemment révélé ses ambitions audacieuses en matière de production de robots humanoïdes de « niveau avancé » d’ici 2025, un plan qui suscite un grand intérêt dans le monde entier. Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information chinois a publié la semaine dernière une feuille de route de ses projets dans ce domaine. Bien que de nombreux détails restent à dévoiler, la Chine met en avant le pouvoir « disruptif » de ses robots, annonçant qu’ils seront aussi révolutionnaires que les smartphones.

Dans un document ambitieux publié récemment, le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information de la Chine a affirmé que ces robots allaient « remodeler le monde« . D’ici 2025, le produit devrait avoir atteint un « niveau avancé » et être prêt à être produit en masse, selon les objectifs de développement énoncés dans sa feuille de route. La Chine affiche clairement son intention de suivre le rythme effréné de l’innovation technologique mondiale.

Le document a été qualifié de « court en détails, mais grandiose dans ses ambitions » par Bloomberg. Cependant, certaines entreprises chinoises semblent sérieusement s’attaquer aux ambitions robotiques du pays. Par exemple, la start-up chinoise Fourier Intelligence a annoncé qu’elle commencerait à produire en masse son robot humanoïde GR-1 d’ici la fin de cette année. Elle prévoit de livrer des milliers de robots en 2024, capables de se déplacer à 5 kilomètres à l’heure et de porter 50 kilogrammes, selon le South China Morning Post. Cette avancée montre que la Chine est sur la voie de la réalisation de ses ambitions dans le domaine de la robotique.

La Chine n’est pas la seule à intensifier ses efforts pour la production de masse de robots humanoïdes. Aux États-Unis, Agility Robotics prévoit d’ouvrir une usine de robots plus tard cette année dans l’Oregon, où elle compte produire des centaines de robots bipèdes capables d’imiter les mouvements humains tels que la marche, l’accroupissement et le transport de colis. Amazon teste actuellement le robot Digit d’Agility Robotics dans un centre de recherche et développement près de Seattle pour automatiser ses entrepôts. Cependant, cette initiative en est encore à sa phase pilote, et Damion Shelton, le PDG d’Agility Robotics, prévoit une adoption progressive de Digit.

Même Tesla, le géant de l’automobile, s’est lancé dans la course avec son propre robot humanoïde nommé Optimus, ou Tesla Bot, comme l’a révélé Elon Musk en 2021. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant de pouvoir le produire en masse. Musk a déclaré lors de l’événement Tesla AI Day en 2022 que c’était la première fois que le prototype avait marché « sans support ».