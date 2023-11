La solution de la Chine contre cette menace américaine

Dans la poursuite de la domination dans toute guerre, la furtivité se révèle un atout crucial. Les États-Unis ont fait de cette notion un élément clé de leur stratégie, cherchant à établir leur suprématie dans les océans grâce à des sous-marins extrêmement silencieux. Cependant, la Chine, déterminée à ne pas être surpassée, semble avoir trouvé un moyen de détecter ces redoutables sous-marins américains.

L’une des stratégies les plus efficaces pour remporter une guerre réside dans la furtivité et la capacité à repérer l’ennemi avant qu’il ne vous repère. C’est dans cette optique que les États-Unis ont consacré des ressources considérables pour renforcer leur flotte de sous-marins. La puissance mondiale déploie avec succès des sous-marins de classe Virginia et Ohio, alliant précision et silence, ce qui leur confère un avantage redoutable.

Parmi ces sous-marins, les Ohio se démarquent par leur armement nucléaire redoutable, renforçant la puissance de frappe des États-Unis. Ces submersibles se distinguent également par leur résistance exceptionnelle. Capables de se déplacer à des vitesses impressionnantes allant jusqu’à 55 km/h, ils sont déjà difficiles à repérer. Mais les Américains ne s’arrêtent pas là, travaillant sur un nouveau modèle encore plus silencieux, basé sur la technologie de magnétohydrodynamique (MHD).

La MHD, une technologie de propulsion sans hélice datant des années 1950, constitue une innovation majeure dans cette quête de furtivité sous-marine. Malgré des défis techniques, notamment liés au poids des aimants et à la corrosion des électrodes par l’eau salée, des progrès significatifs ont été accomplis. Les États-Unis ont fixé un délai de quatre ans pour finaliser ce projet ambitieux, visant à rendre leurs sous-marins pratiquement indétectables.

Cependant, la Chine n’est pas en reste et s’attaque également à cette problématique cruciale en développant le Type 096, un sous-marin nucléaire destiné à être produit en série. Ce sous-marin chinois, réputé pour sa furtivité, pourra naviguer dans des zones étendues, ce qui suscite des inquiétudes du côté américain. La course à la création du meilleur sous-marin sous-marin se poursuit.

En outre, la Chine ne se contente pas de rivaliser en matière de sous-marins, mais explore également des solutions pour détecter ces submersibles de pointe. Il semblerait qu’elle ait déjà fait des avancées prometteuses en ce sens. Cette quête constante d’avancées technologiques et stratégiques dans la guerre sous-marine entre les États-Unis et la Chine promet de façonner l’avenir des conflits navals, avec des implications mondiales majeures.