Soja au Bénin : le gouvernement revoit sa copie

Le gouvernement se plie aux exigences des agriculteurs. La commercialisation du soja n’est plus sujette à une quelconque contrainte selon le communiqué rendu public par le gouvernement. Les producteurs de soja peuvent vendre leurs produits à qui ils veulent et aux prix voulus. C’est la principale information tirée du communiqué signé du secrétaire général du gouvernement hier jeudi 16 novembre 2023.

« Le commerce du soja grain est libre sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d’achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations, sont librement fixés par les acteurs. L’exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le Port de Cotonou ». Le même communiqué précise « la contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) perçue au cordon douanier, à la charge exclusive des exportateurs, est désormais fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 FCFA au titre de la campagne écoulée ».

Cette décision du gouvernement a surpris plus d’un après les mesures draconiennes prises ces derniers jours pour empêcher les producteur de vendre leur soja dans les pays voisins. Du coup, on se demande si c’est la chute de la production cotonnière qui a occasionné ce rétropédalage du gouvernement ou si c’est la descente des députés du parti Les Démocrates à Bassila la semaine écoulée pour constater les misères des producteurs de soja qui a poussé le gouvernement à revoir sa copie. Dans tous les cas, les producteurs de soja peuvent jubiler en attendant de jouir correctement du fruit de leurs efforts. Vivement que cette mesure s’élargisse à la filière noix de cajou.