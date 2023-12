La Chine réalise un exploit avant Elon Musk

Elon Musk, visionnaire de la technologie et fondateur de SpaceX, a révolutionné le domaine spatial avec une série d’exploits sans précédent. Depuis sa création en 2002, SpaceX a non seulement brisé de nombreuses barrières en réduisant considérablement les coûts des lancements spatiaux, mais a aussi réalisé des avancées majeures telles que le développement de la fusée Falcon Heavy, l’une des plus puissantes de l’histoire. Le véritable coup de maître de Musk a été l’introduction de fusées réutilisables, notamment avec les succès répétés des atterrissages du Falcon 9.

Cette innovation a transformé l’économie des voyages spatiaux, rendant l’espace plus accessible. En outre, le projet ambitieux de Musk, Starship, vise à transporter des humains sur Mars, illustrant son engagement envers la colonisation spatiale et l’exploration interplanétaire. Sous la direction de Musk, SpaceX est devenue une figure de proue dans l’industrie aérospatiale, repoussant constamment les limites de ce qui est possible et inspirant une nouvelle ère d’exploration spatiale.

La Chine prend une avance

La compétition dans le domaine spatial a pris un tournant surprenant avec un exploit réalisé par la Chine, devançant des géants comme SpaceX d’Elon Musk. LandSpace, une entreprise aérospatiale chinoise, a réussi à lancer des satellites en utilisant des fusées propulsées par un mélange de méthane et d’oxygène liquide, une première mondiale.

Contrairement aux tentatives précédentes dans l’industrie spatiale, où l’utilisation de l’hydrogène liquide était la norme, ce lancement a mis en avant les avantages du méthane, un carburant plus stable et dense. Selon la NASA, cette caractéristique permet un stockage à des températures plus gérables et l’utilisation de réservoirs plus petits, ce qui est crucial pour le développement de fusées réutilisables.

Ce succès de LandSpace n’est pas un événement isolé mais s’inscrit dans une tendance plus large de progrès technologiques en Chine. Inspirées par SpaceX, plusieurs startups chinoises, y compris LandSpace, intensifient leurs efforts pour rivaliser et même surpasser leurs homologues occidentaux en termes d’innovation et de viabilité commerciale dans le secteur spatial.

Une petite victoire

La fusée Zhuque 2 Y-3, mesurant 49,5 mètres de longueur et pesant 220 tonnes au décollage, a démontré la fiabilité et la stabilité de cette nouvelle technologie. En plaçant avec précision les satellites Honghu, Honghu 2 et TY-33 en orbite, LandSpace a marqué un tournant dans la commercialisation des fusées à propergol liquide en Chine.

Le lancement, effectué depuis le Jiuquan Satellite Launch Centre, représente non seulement une avancée technologique mais aussi un succès commercial significatif. En positionnant trois satellites en orbite synchronisée avec le soleil, LandSpace a prouvé sa capacité à répondre aux besoins croissants de l’industrie spatiale.

Enfin, cet exploit n’est que le début d’un plan ambitieux pour LandSpace et pour l’industrie spatiale chinoise dans son ensemble. Avec des projets de multiplier les lancements dans les années à venir, la Chine démontre son engagement à devenir un acteur incontournable de la course spatiale mondiale, réalisant des progrès remarquables avant même des pionniers établis comme SpaceX.