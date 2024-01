États du Sahel: les USA appuient la lutte contre le terrorisme dans ce pays

Share on Telegram

La coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel a récemment pris une nouvelle dimension avec le geste significatif des États-Unis envers le Burkina Faso. Le bureau de la sécurité diplomatique de l’ambassade des USA au Burkina Faso a annoncé, le jeudi 18 janvier 2024, la remise de moyens roulants à la Police Nationale et à la Gendarmerie Nationale. Cette généreuse donation comprend 35 véhicules de type pick-up et 60 motos, visant à renforcer la mobilité des forces de sécurité sur le terrain des opérations de reconquête du territoire national.

Ce don s’inscrit dans le cadre d’un engagement continu des États-Unis envers le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. En 2019, les États-Unis avaient déjà offert du matériel militaire d’une valeur estimée à environ 855 millions de francs CFA (1,5 million de dollars) à l’armée burkinabè. À l’époque, cette assistance était fournie dans le cadre du G5 Sahel, un regroupement militaire sous-régional comprenant le Tchad, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Le contexte géopolitique a évolué depuis lors, avec le retrait de trois des cinq pays membres du G5 Sahel. En septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté l’organisation pour créer l’Alliance des États du Sahel (AES), témoignant d’une approche régionale renouvelée dans la gestion des défis sécuritaires. Les États-Unis, en fournissant ces moyens roulants, réaffirment leur soutien indéfectible à la lutte contre le terrorisme dans cette région cruciale.

L’objectif principal de cette assistance américaine est d’améliorer les capacités opérationnelles des forces de sécurité burkinabè, permettant ainsi une réponse plus efficace aux menaces terroristes. La mobilité accrue résultante de ces véhicules pick-up et motocyclettes devrait renforcer la rapidité d’intervention et la coordination des opérations sur le terrain, contribuant ainsi à la stabilité régionale.