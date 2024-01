USA: un pasteur accusé d’arnaque affirme que Dieu l’a motivé

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Aux États-Unis, le monde de la cryptomonnaie a connu un sacré mois de janvier. Après l’acceptation de la SEC concernant la mise sur le marché des premiers ETF Bitcoin, une histoire un peu plus “sombre” est venue entacher l’enthousiasme ambiant : une nouvelle affaire d’arnaque… Un peu particulière cette fois-ci.

En effet, c’est un pasteur en ligne qui a été directement accusé d’avoir participé à une grande fraude portant sur plusieurs millions de dollars. Eligio Regalado et sa femme, Kaitlyn, ont effectivement été poursuivis par le commissaire aux valeurs mobilières du Colorado, qui accuse le couple d’avoir revendu un crypto-actif qui n’avait absolument aucune valeur fondamentale, l’INDXcoin.

Publicité

Un pasteur accusé d’avoir détourné des millions de dollars

Selon les premières estimations, la famille Regalado aurait récupéré 3.2 millions de dollars dans cette folle histoire, via la vente de jetons entre les mois de juin 2022 et d’avril 2023. Cette vente se serait effectuée via une plateforme de trading qu’ils auraient eux-mêmes développé : la Kingdom Wealth Exchange. Les gains récupérés auraient permis de financer le faste mode de vie du couple.

Le pasteur reconnait les faits

Interrogé à ce sujet, le commissaire aux valeurs mobilières du Colorado (CSC), Tung Chan, a expliqué que le pasteur avait tout simplement profité de la confiance, mais aussi des croyances des fidèles chrétiens, en leur faisant croire l’accès à la richesse. Des accusations que le principal accusé a reconnues. Dans une vidéo, Eligio Regalado a confirmé avoir touché 1.3 million de dollars, affirmant cependant avoir agi sur la demande de Dieu.

Dans une vidéo, celui-ci explique avoir tout abandonné sur “ordre divin” pour lancer INDXcoin, quand bien même, il n’avait aucune idée de comment les liquidités pourraient être investies ou récupérées par les investisseurs, d’autant que la plateforme d’échange a ensuite planté. Il était alors impossible pour les investisseurs de récupérer leur mise ou ne serait-ce qu’une partie. Le pasteur a confirmé qu’il se rendrait face à la justice pour évoquer son cas, mais se défend d’ores et déjà en affirmant qu’il est possible qu’il ait “mal entendu Dieu”.