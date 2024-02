Internet: comment Elon Musk réussit le pari du très haut débit avec Starlink

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Dans la course effrénée pour fournir un accès Internet fiable et rapide à travers le monde, la constellation Starlink, développée par SpaceX, se démarque avec son utilisation novatrice de faisceaux laser pour assurer des connexions haut débit entre ses satellites en orbite. Contrairement aux méthodes traditionnelles de communication par radiofréquence, ces faisceaux laser tissent un maillage sophistiqué dans l’espace, permettant une transmission de données à grande vitesse et avec une latence minimale.

Chaque jour, la constellation Starlink établit un exploit monumental en transmettant pas moins de 42 pétaoctets de données vers les stations terrestres, une quantité vertigineuse qui représente un bond significatif dans l’accessibilité à l’information à l’échelle mondiale. Cette prouesse technologique ouvre la voie à un accès Internet haut débit performant dans des régions auparavant mal desservies, offrant ainsi des opportunités de développement économique et social sans précédent.

Publicité

Grâce à cette infrastructure révolutionnaire, SpaceX démontre qu’il est désormais possible d’apporter une connectivité Internet rapide et stable même dans les zones les plus reculées de la planète. Cette avancée a un impact tangible sur divers secteurs, notamment en permettant aux forces militaires, telles que les forces ukrainiennes, de maintenir une communication cruciale sur le champ de bataille, même lorsque les infrastructures terrestres sont détruites.

Le cœur de cette technologie réside dans les 9 000 faisceaux laser qui interconnectent les satellites de la constellation Starlink, permettant ainsi une transmission de données à une vitesse phénoménale de 5,6 téraoctets par seconde. Ce réseau complexe assure un transfert efficace des données entre les satellites, garantissant une connectivité Internet optimale pour les utilisateurs finaux, qu’ils se trouvent dans les zones urbaines denses ou dans les régions les plus isolées.

L’une des caractéristiques remarquables de ce système est sa capacité à ajuster dynamiquement les connexions laser entre les satellites, optimisant ainsi en permanence le débit et réduisant au maximum la latence. Avec pas moins de 266 141 repositionnements de connexions laser chaque jour, ce réseau intelligent garantit une performance optimale, même dans des conditions météorologiques adverses ou en présence d’interférences externes.