La Chine défiée par cet allié des USA dans ce domaine

Anciennement leader du marché de l’automobile électrique, les États-Unis ont vu la Chine arriver sur le marché, de manière extrêmement rapide et très puissante. Mais récemment, un nouveau pays a fait parler de lui en la matière et ce pays, c’est le Canada. Une petite surprise, car le Canada n’est pas nécessairement connu pour être un grand producteur de tels biens.

Et cette arrivée fracassante sur le marché de l’automobile électrique, le Canada la doit à une société en particulier : Canada Nickel Co. Car le groupe prévoit en effet d’investir 1 milliard de dollars américains afin de construire la plus grande usine de traitement de nickel, de tout le continent nord-américain. Une annonce surprenante, d’autant que celle-ci est attendue pour 2027 !

Le Canada annonce un projet d’envergure

Une installation d’envergure, qui permettra au Canada de s’imposer comme l’un des piliers en matière d’approvisionnement en batteries pour voitures électriques. En effet, la capacité annuelle de traitement et de production devrait dépasser les 80.000 tonnes ! De quoi répondre à une demande en forte hausse (qui devrait quasiment doubler ou tripler dans les années à venir).

Mais ce n’est pas tout. En effet, Canada Nickel envisage, en plus d’ouvrir son usine de traitement de nickel, d’ouvrir une usine de production d’acier inoxydable et d’alliages. Un projet qui coûte, à lui seul, 2 milliards de dollars américains. Si cela venait à être acté, alors l’entreprise pourrait combler, à elle seule, tout le vide de la chaîne d’approvisionnement auquel font face les producteurs américains.

Une manière d’atteindre l’indépendance

En effet, les métaux extraits en Amérique du Nord sont envoyés en Chine pour être traités avant d’être renvoyés aux États-Unis. Or, les tensions économiques et politiques font que les Américains et plus globalement les Nord-Américains (voire les Occidentaux) souhaitent devenir totalement indépendants. Ce projet, cette annonce, pourrait ainsi marquer un tournant décisif dans cette quête !