Association des émetteurs de monnaies électroniques au Bénin : Mtn Mobile Money prend le lead

C’est désormais officiel. L’Association Professionnelle des Etablissements de Paiement et d’Emetteurs de Monnaies Electroniques est née au Bénin. Ce creuset a été mis sur les fonts baptismaux dans l’après-midi de ce vendredi 7 juin 2024 à la salle de réunion de la Direction Générale du Secteur Financier à Cotonou lors d’une Assemblée Générale Constitutive.

A l’issue des travaux, le premier bureau de l’Apepeme-Bénin a été mis sur pied et sera dirigé par Serge Soglo, directeur général de Mtn Mobile Money. Il sera assisté dans cette mission par le responsable de Moov Money qui assurera la Vice-Présidence. Le Secrétariat aux Affaires administratives et financières quant à lui, sera occupé par Ibrahim Dan Karami, de l’International Digital Money. On retient particulièrement de cette initiative, qu’elle s’inscrit dans le cadre des instructions de l’UEMOA, notamment l’INSTRUCTION N°001-01-2024 relative aux services de paiement dans l’union monétaire ouest africaine.

Il est également à noter que le choix des locaux de la direction du Secteur Financier à Cotonou n’est pas le fruit du hasard. Selon Adam Affo Dendé, le secteur de la monnaie électronique au Bénin a évolué pendant longtemps de façon très solitaire. Cette situation a eu comme conséquence, l’absence d’une voix collective pour défendre les intérêts et contribuer aux développement harmonieux du secteur. Pour Adam Affo Dendé, la création de l’Association Professionnelle des Etablissements de Paiement et d’Emetteurs de Monnaies Electroniques sera donc l’occasion d’unir les forces des acteurs du secteur, de procéder à la promotion de la bonne gouvernance et favoriser l’inclusion financière ainsi que l’accès au service financier pour tous.

« En tant que Directeur Général du Secteur Financier, je vous réaffirme que vous n’êtes pas seuls dans cette aventure. Nous sommes vos partenaires dans cette quête constante d’innovation. Nous vous accompagnerons et vous soutiendrons à chaque étape. Alors, n’ayez aucun doute », a rassuré pour sa part le patron des lieux dans son discours avant le lancement des travaux de l’Assemblée Générale Constitutive. « Nous allons nous mettre très vite à la tâche pour pouvoir définir une feuille de route », a déclaré le tout nouveau président de l’Association Professionnelle des Etablissements de Paiement et d’Emetteurs de Monnaies Electroniques en la personne de Serge Soglo.