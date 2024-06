Classement FIFA : le Maroc 1ᵉʳ, le Bénin avance après son exploit (voir le top 10)

Photo Pixabay

Le classement FIFA est un système de classement des équipes nationales de football basé sur les résultats de leurs matchs internationaux. Mis à jour mensuellement, il prend en compte les performances des équipes lors des compétitions officielles et des matchs amicaux, offrant ainsi un aperçu global des forces en présence sur la scène mondiale du football. Ce classement est une référence majeure pour évaluer la progression des équipes et leur positionnement relatif à l’échelle internationale.

Le dernier classement FIFA, publié ce jeudi 20 juin 2024, met en lumière des changements significatifs parmi les équipes africaines. Le Maroc se maintient au sommet du classement continental, occupant la 12ᵉ place mondiale, une position qui témoigne de la constance et de la performance de l’équipe. Le Sénégal et l’Égypte complètent le podium africain, se plaçant respectivement 18ᵉ et 36ᵉ au niveau mondial.

Le Bénin, quant à lui, fait une progression remarquable, gagnant six places pour atteindre le 91ᵉ rang mondial. Cette avancée est en grande partie due à ses exploits récents lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards ont réussi à battre le Rwanda 1-0 et, plus impressionnant encore, à s’imposer 2-1 face aux Super Eagles du Nigeria, une équipe traditionnellement considérée comme l’une des puissances du football africain. Ce résultat permet au Bénin de se hisser à la 19ᵉ place du classement africain.

Les performances des autres équipes africaines montrent une dynamique variée. Le Nigeria, autrefois troisième sur le continent, chute à la cinquième place, passant de la 30ᵉ à la 38ᵉ position mondiale, après un match nul contre l’Afrique du Sud et une défaite contre le Bénin. L’Égypte en profite pour monter sur le podium africain, prenant la troisième place continentale.

La Côte d’Ivoire progresse également, se classant 37ᵉ mondial et quatrième en Afrique. La Tunisie et l’Algérie suivent, respectivement aux 41ᵉ et 44ᵉ rangs mondiaux, avec des performances relativement stables. Le Cameroun, quant à lui, gagne deux places pour se positionner 49ᵉ au niveau mondial.

Les nations africaines montrent des fortunes diverses : le Mali descend à la 50ᵉ place mondiale après des résultats décevants contre le Ghana et Madagascar, tandis que le Burkina Faso recule après une défaite contre l’Égypte et un nul face à la Sierra Leone. En revanche, le Mozambique et Madagascar voient leurs efforts récompensés par des progressions notables, respectivement aux 102ᵉ et 103ᵉ places mondiales.

Au sommet du classement mondial, l’Argentine conserve sa première place, suivie par la France et la Belgique. Ces équipes continuent de dominer la scène internationale grâce à leurs performances constantes lors des compétitions majeures.

La progression du Bénin dans ce classement illustre la capacité des équipes africaines à surprendre et à évoluer rapidement. Cette dynamique positive pourrait avoir des implications significatives pour les futures compétitions, en renforçant la compétitivité et l’attrait du football africain sur la scène mondiale. Les performances exceptionnelles des équipes africaines lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 témoignent d’un niveau de jeu en constante amélioration et promettent des affrontements passionnants à venir. Le Top 20 africain au classement FIFA se compose comme suit :