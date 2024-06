Décès de 7 soldats béninois à Tanguiéta: l’UPR condamne un acte de barbarie

L’Union Progressiste le Renouveau (UPR) exprime sa profonde tristesse et son indignation suite à la perte tragique de sept soldats béninois, survenue lors d’une embuscade meurtrière le mardi 4 juin 2024. Ces hommes, véritables héros, ont perdu la vie dans une attaque de personnes armées non identifiées dans le parc de la Pendjari.

Le parti condamne fermement cet acte de barbarie et adresse ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, à leurs proches, ainsi qu’à l’ensemble des Forces Armées Béninoises (F.A.B.). Lire ci-dessous le communiqué signé du Secrétaire Général de l’Union Progressiste le Renouveau, Gérard Gbénonchi.

Communiqué de presse

Suite au décès de 7 soldats dans une embuscade à Tanguiéta : L’Union Progressiste le Renouveau exprime sa profonde tristesse et sa solidarité aux Forces Armées Béninoises

C’est avec une immense tristesse et une profonde indignation que l’Union Progressiste le Renouveau a appris la nouvelle du décès de sept soldats béninois, tombés dans une embuscade le mardi 4 juin 2024, lors d’une patrouille dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces soldats, véritables symboles de courage et de dévouement, ont payé de leur vie le prix de la sécurité de notre Nation. Leur sacrifice interpelle et appelle à plus d’engagement dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

L’Union Progressiste le Renouveau dénonce cet acte de barbarie et présente ses vives condoléances aux familles des victimes, à leurs proches ainsi qu’à l’ensemble des Forces Armées Béninoises (F.A.B.).Le parti encourage le Gouvernement à poursuivre le renforcement des mesures de sécurité de nos populations et de soutien nécessaires à nos soldats pour l’exercice efficace de leur mission.

Puissent les âmes de nos vaillants soldats reposer en paix et leur sacrifice inspirer en chacune et en chacun une détermination renouvelée à défendre notre Nation contre toutes les formes de menace.

Fait à Cotonou, le 06 juin 2024

Gérard GBÉNONCHI

Secrétaire Général de l’Union Progressiste le Renouveau