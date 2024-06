Elon Musk: un milliardaire renonce à un projet en raison du retard de l’une de ses entreprises

Yusaku Maezawa. Photo : DR

Le rêve de Yusaku Maezawa de voyager autour de la Lune à bord de la méga-fusée Starship de SpaceX s’est heurté à la réalité des défis techniques. Le milliardaire japonais a annoncé l’annulation de son ambitieux projet « dearMoon » en raison de retards dans le développement de la fusée.

Maezawa avait initialement prévu ce voyage pour la fin de l’année 2023. Toutefois, les difficultés rencontrées par SpaceX pour faire progresser la Starship ont entraîné des reports successifs. La fusée, présentée comme la plus puissante du monde et destinée à des missions vers la Lune et Mars, a connu trois échecs lors de ses tests initiaux, chacun se soldant par la destruction du vaisseau. Malgré les efforts continus de l’équipe d’Elon Musk, le quatrième test prévu pour le 5 juin ne promettait pas de solution rapide.

L’annonce de Maezawa sur le réseau social X a laissé ses nombreux supporters et les membres d’équipage qu’il avait invités dans l’attente. « À ce stade, il n’y a aucune perspective claire pour savoir quand nous pourrons décoller », a-t-il déclaré. « Je ne peux faire de projets pour ma propre vie et je suis désolé de faire attendre les autres membres d’équipage que j’avais invités, donc j’ai décidé d’annuler après mûre réflexion. »

Le projet « dearMoon » avait suscité un immense engouement. Maezawa avait acheté tous les sièges disponibles sur la Starship et lancé une campagne de sélection pour choisir ses compagnons de voyage parmi les artistes du monde entier. En décembre 2022, il avait dévoilé les huit artistes retenus, dont le DJ Steve Aoki, le YouTubeur Tim Dodd, et le musicien de K-pop TOP, parmi d’autres talents créatifs.

Malgré l’annulation, Maezawa a tenu à exprimer sa gratitude envers ceux qui avaient soutenu le projet. Un communiqué publié sur le site de « dearMoon » mentionnait : « À tous ceux qui ont soutenu ce projet et attendaient cette entreprise, nous l’apprécions sincèrement et présentons nos excuses. » Le milliardaire a souligné la difficulté de prendre une telle décision mais a insisté sur le manque de certitude concernant un futur lancement.

Yusaku Maezawa, connu pour ses aventures spatiales, avait déjà marqué l’histoire en 2021 en voyageant à bord de la Station spatiale internationale via une fusée Soyouz, une expérience qui aurait coûté environ 73 millions de dollars. Son projet lunaire annulé laisse une trace d’espoir pour l’avenir, mais rappelle également les défis techniques considérables auxquels sont confrontées les missions spatiales privées.