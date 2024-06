En pleine débâcle, ce pays arabe maintient un projet majeur

Siranna (Photo Neom)

Malgré les turbulences économiques et les ajustements budgétaires drastiques auxquels il est confronté, l’Arabie Saoudite persévère dans la réalisation d’un projet d’envergure qui défie toutes les attentes. En dépit des difficultés financières et des critiques croissantes, le royaume maintient son engagement envers un projet majeur qui a captivé l’imagination du monde entier.

Au cœur de cette détermination se trouve le projet Siranna, un hôtel de luxe exubérant situé au sein du vaste complexe Neom, en Arabie saoudite. Dévoilé en décembre 2023, ce projet ambitieux s’inscrit dans une série d’initiatives extraordinaires, dont la dystopique The Line et la station de ski Trojena, destinées à transformer le désert saoudien en un véritable spectacle architectural.

Siranna, conçu pour être une ode au luxe et à l’extravagance, promet une expérience incomparable à ses futurs résidents et clients fortunés. Avec ses 65 chambres, 35 résidences, et un ensemble d’installations ultramodernes comprenant un club de plage, des spas, et même des cours de yoga avec des hologrammes, cet hôtel cherche à redéfinir les normes de l’hospitalité de luxe.

Pourtant, derrière cette façade de grandeur, se cachent des préoccupations légitimes concernant les répercussions environnementales de ce projet. Malgré les assurances de durabilité fournies par Neom, des voix se font entendre pour mettre en doute les promesses écologiques de Siranna, craignant que sa construction ne compromette la biodiversité locale.

Le maintien de ce projet dans un contexte de difficultés financières et de controverses politiques témoigne de la détermination du pays à poursuivre ses ambitions coûte que coûte. Alors que le gouvernement saoudien cherche désespérément des sources de financement pour soutenir ses projets, il continue de faire face à des obstacles majeurs, notamment le récent recul de 98 % de la taille initialement prévue de The Line.

Initialement conçu pour accueillir 1,5 million d’habitants d’ici 2030, The Line subit désormais une réduction drastique de ses ambitions, reflétant les défis auxquels le pays est confronté dans la réalisation de ses aspirations les plus audacieuses.