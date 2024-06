Gdiz au Bénin : Bio Tchané lance un appel pour la sécurisation des matières premières

Dans la matinée de ce mardi 18 juin 2024, le ministre d’Etat Chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané a effectué une visite de travail au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz). A cette occasion, le responsable de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie Sipi-Bénin Sa a eu l’honneur de faire un point de l’évolution des travaux sur le site. Avant la visite de quelques unités de production, l’autorité ministérielle a eu droit à un point des travaux d’aménagement de la deuxième phase.

Il a également été fait à cette séance de travail, le point de l’installation des investisseurs ayant reçu un agrément. Le sujet relatif à la sécurisation des matières premières a été également abordée. Le ministre d’Etat Chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernement Abdoulaye Bio Tchané a saisi l’opportunité de cette visite pour revenir sur certains points qu’il juge essentiels. « D’ici la fin de l’année, nous aurons 14 unités additionnelles qui auront fini de s’installer et d’être opérationnelles. Plus de 35 mille emplois seront créés. D’ici deux ans, nous en auront plus », a confié l’autorité ministérielle aux journalistes à l’issue de la visite de certaines unités de production après la séance de travail.

Publicité

Il fait également remarquer que cette séance de travail lui a permis de prendre davantage connaissance de certains problèmes auxquels la zone est confrontée. Il a notamment cité, la question du logement des travailleurs ainsi que leur transport. Il a tenu à rassurer que ces problèmes trouveront très rapidement de solution. Le ministre d’Etat n’a tout de même pas manqué d’attirer l’attention sur un point essentiel à la poursuite des travaux au sein de la Gdiz.

« Gardien des matières premières… »

Il s’agit, selon lui, de la sécurisation des matières premières afin de permettre aux industries de continuer à fonctionner. Il a invité toute la population béninoise à œuvrer pour la disponibilité des matières premières agricoles. « La disponibilité des matières premières brutes est importante. Nous voulons donc que ces produits agricoles soient transformés au Bénin pour créer davantage de valeurs ajoutées. Ce faisant, nous allons garder la main d’œuvre. D’ici 10 ans, nous projetons plus de 300 mille emplois. Fournir de la matière première à ces unités est une question d’intérêt national », a déclaré le Abdoulaye Bio Tchané. « Chacun de nous doit être gardien de ces matières premières », a-t-il ajouté.