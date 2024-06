Maghreb: ce pays a investi un montant colossal dans ses infrastructures en 2023

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Le Maroc, sous l’impulsion de son gouvernement, s’engage résolument dans une ambitieuse politique de développement des infrastructures routières. En 2023, une enveloppe budgétaire substantielle de 3,2 milliards de dirhams a été dédiée à la réalisation de plus de 750 kilomètres de nouvelles routes à travers le pays. Ce projet d’envergure vise non seulement à dynamiser l’économie nationale mais aussi à renforcer les échanges commerciaux et à désenclaver les régions rurales.

L’un des chantiers phares de cette initiative est la voie expresse reliant Tiznit à Dakhla, dont les travaux avancent à grands pas. Cette nouvelle artère, cruciale pour la connectivité régionale, est destinée à faciliter les déplacements et à stimuler les activités économiques le long de son tracé. Le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, a également souligné l’avancement des travaux sur le tronçon reliant Tiznit à Tan-Tan, une section essentielle pour compléter cette infrastructure majeure.

Par ailleurs, un projet d’importance stratégique est la construction d’un pont sur la vallée de Sakia El Hamra, près de Laâyoune. Ce pont, long de 1,7 kilomètre, représente une avancée significative pour améliorer la fluidité du trafic et renforcer la connectivité interrégionale au sud du pays. Initié dans le cadre d’une vision à long terme, ce projet illustre l’engagement du Maroc à moderniser et à renforcer son réseau routier pour soutenir le développement durable.

La Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a également joué un rôle crucial en investissant 901 millions de dirhams en 2023. Ces fonds ont été utilisés pour augmenter la capacité de l’axe autoroutier Rabat-Berrechid, construire l’autoroute Tit Mellil-Berrechid et rénover l’entrée de cette dernière. Ces améliorations visent à accroître l’efficacité du réseau autoroutier, facilitant ainsi le transit des biens et des personnes à travers le pays.

En prévision de la Coupe du monde de football de 2030, le gouvernement marocain mise sur ces investissements pour générer des retombées économiques positives. L’amélioration de la connectivité devrait non seulement attirer davantage d’investissements étrangers mais aussi stimuler la création d’emplois et dynamiser les secteurs économiques locaux.

Pour assurer la pérennité de ces avancées, le Maroc a mis en place une stratégie ambitieuse pour le secteur des infrastructures routières à l’horizon 2030. Cette stratégie inclut la mise en œuvre de nouveaux calendriers de construction, l’adoption des meilleures pratiques internationales et la préservation du patrimoine routier national. Ces mesures visent à garantir que les investissements actuels se traduiront par des bénéfices durables pour l’économie et la société marocaine dans son ensemble.