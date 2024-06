Maghreb: ce pays accusé d’être le dépotoir de l’Europe dans ce domaine 

Photo Pixabay

Au Maghreb, les chantiers se multiplient. Qu’il s’agisse d’immobilier, de projets industriels, miniers ou autres, les pays de cette région du nord de l’Afrique investissent massivement pour développeur leur économie. Problème, ces nombreux investissements engendrent pas mal de pollution.

C’est en tout cas ce qu’affirme Amine Lahrichi, président de l’Association des importateurs de matériels de BTP, pour qui le Maroc est même devenu le “dépotoir” de l’Union européenne. Celui-ci accuse les entreprises européennes d’exporter sur place, du matériel de piètre qualité, onéreux et polluant, qui ne fonctionne qu’à moitié. Pire, ce matériel serait responsable de nombreux accidents du travail.

Le matériel européen, trop vieux et trop polluant

Ce matériel, monsieur Lahrichi l’accuse également d’entraîner un vrai rallongement dans les délais de livraison des projets entamés, ajoutant que les arrêts temporaires, voire les abandons, sont récurrents. De fait, les entreprises les mieux loties, qui disposent de moyens plus importants, sont assez largement avantagées lors des appels d’offres, car elles disposent d’une base sur laquelle se reposer pour travailler dans les bonnes conditions.

Chargeuses, tractopelles, pelles hydrauliques ou encore bulldozers et décapeuses, les produits envoyés (et qui proviennent le plus souvent d’Espagne et des Pays-Bas) sont âgés de 10, voire de 20 ans. Peu coûteux, ces derniers sont toutefois beaucoup moins efficaces. Pour remédier à cette situation, celui-ci appelle à une meilleure régulation des pouvoirs publics.

Une régulation plus stricte du secteur est attendue

En effet, il souhaite que le secteur de la construction dispose des mêmes lois que le secteur agricole en matière d’importation de matériel. Tracteurs ou encore moissonneuses-batteuses ne peuvent plus être achetés et importés d’occasion. Une loi également en vigueur du côté du secteur des transports (pour les professionnels du domaine). Outre la modernisation du secteur, cela permettrait aussi une concurrence plus saine et enfin, moins de pollution à moyen terme.