Maghreb: initiative stratégique majeur dans le secteur gazier

Le Maroc, tout comme de nombreux pays africains, se trouve à un tournant crucial de son développement énergétique. Face à la nécessité croissante de diversifier ses sources d’énergie tout en réduisant son empreinte carbone, le pays se tourne de plus en plus vers les ressources gazières. C’est dans ce contexte que le groupe Managem, acteur majeur dans le secteur minier et énergétique au Maroc, annonce une initiative stratégique majeure : la création d’un pôle gaz naturel industriel et l’acquisition de Sound Energy Morocco East Ltd.

L’annonce de cette acquisition, qui concerne notamment 55% de la concession d’exploitation de Tendrara, est une étape significative pour Managem. Imad Toumi, président-directeur général du groupe, souligne l’importance stratégique de cette démarche : « Sound Energy Plc a choisi Managem après un processus ouvert et compétitif, reconnaissant ainsi notre capacité à développer et gérer efficacement ce projet crucial pour le secteur énergétique marocain. »

Le projet Tendrara, bien que de taille modeste comparé à certaines installations internationales, jouera un rôle essentiel dans l’indépendance énergétique du Maroc. La première phase du développement, actuellement en construction et prévue pour être opérationnelle à partir de mi-2025, permettra de produire 100 millions de mètres cubes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) par an. Cette production est destinée à répondre aux besoins croissants des industriels nationaux en une énergie propre et abordable.

En parallèle, une deuxième phase est à l’étude pour étendre les capacités de production. Elle inclut la construction d’une unité de traitement et d’un pipeline reliant le Gazoduc Maghreb-Europe (GME), visant à fournir jusqu’à 280 millions de mètres cubes de gaz naturel par an. Ce développement ambitieux renforcera non seulement la sécurité énergétique du Maroc, mais contribuera également à ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Sur le plan financier, l’accord entre Managem et Sound Energy prévoit un investissement initial d’environ 12 millions de dollars US, avec des engagements supplémentaires pour la phase 2 du projet, atteignant jusqu’à 24,5 millions de dollars US. Ces fonds seront déployés sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, soulignant l’engagement rigoureux des deux parties dans le respect des normes et des procédures locales.

Le potentiel de ce projet ne se limite pas au Maroc. En effet, Managem envisage déjà de renforcer sa présence dans le secteur gazier à travers d’autres initiatives en Afrique, conformément à sa stratégie de diversification régionale. Cette expansion positionne le groupe non seulement comme un leader local dans l’exploitation gazière, mais aussi comme un catalyseur du développement énergétique durable sur le continent.

Localisé dans la province orientale du Maroc, le portefeuille d’actifs gaziers couverts par cette transaction s’étend sur une superficie substantielle, illustrant le potentiel significatif de croissance future pour Managem. La concession de Tendrara, avec ses réserves estimées à 10,67 milliards de mètres cubes de gaz naturel, représente une ressource stratégique pour l’avenir énergétique du pays.