Maghreb: un groupe sino-saoudien envisage d’investir dans ce secteur

La Tunisie s’ouvre à de nouvelles perspectives de développement dans le secteur des transports grâce à l’intérêt manifesté par SABATCO, une entreprise sino-saoudienne renommée. Le 7 juin 2024, la ministre tunisienne de l’Économie et de la Planification, Faryal Ouerguhi Sabai, a accueilli une délégation de cette société, conduite par son PDG, Mohammed Al Zamil. Cette rencontre marque un tournant potentiel dans la modernisation des infrastructures de transport du pays.

SABATCO, spécialisée dans les solutions de transport intégrées pour les chemins de fer, le transport maritime et terrestre, a exprimé un vif intérêt pour établir un partenariat avec la Tunisie. L’entreprise envisage non seulement de fournir des équipements ferroviaires de pointe, mais aussi d’implanter des projets de construction et de montage dans le transport maritime et terrestre.

Au cours des discussions, Mohammed Al Zamil a souligné l’engagement de SABATCO à collaborer avec la Tunisie pour améliorer ses infrastructures de transport. Cette collaboration pourrait inclure la fourniture de véhicules de transport de marchandises, de bus et de trains, ainsi que le développement de nouvelles installations de fabrication et d’assemblage sur le sol tunisien.

La ministre Faryal Ouerguhi Sabai a mis en avant l’importance cruciale du secteur des transports publics dans les plans de développement du gouvernement tunisien. Elle a souligné que la modernisation et le renouvellement des équipements de transport sont essentiels pour répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de mobilité moderne et pour stimuler l’économie nationale.

La Tunisie semble prête à explorer toutes les propositions de SABATCO pour établir une coopération fructueuse. La ministre a exprimé sa volonté d’étudier minutieusement les offres de l’entreprise, qu’il s’agisse de l’acquisition d’équipements ou de la mise en œuvre de projets de fabrication et d’installation dans le pays.

Cette initiative de SABATCO pourrait transformer le paysage des transports en Tunisie, offrant des opportunités d’emploi et contribuant à la croissance économique. La collaboration envisagée entre la Tunisie et SABATCO s’inscrit dans une dynamique de développement durable, visant à renforcer les infrastructures et à offrir des services de transport public de qualité aux citoyens tunisiens.