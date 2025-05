Maghreb : la France s’établit de plus en plus dans ce pays

Dodi Achmad - Unsplash

Entre Paris et Alger, les tensions diplomatiques se sont intensifiées ces dernières années, alimentées par des sujets sensibles comme la mémoire coloniale, les restrictions de visas, l’expulsion de diplomates français ou encore la réforme linguistique engagée par l’Algérie, qui réduit l’usage du français dans l’enseignement public. À cela s’ajoute une méfiance croissante d’Alger à l’égard du soutien affirmé de la France au plan d’autonomie marocain sur le Sahara Occidental, perçu comme une prise de position hostile. Ce climat délétère a ouvert un espace pour un renforcement des liens franco-marocains, dans un contexte où Rabat s’engage dans de vastes chantiers en vue de la Coupe du monde 2030, coorganisée avec l’Espagne et le Portugal.

Coopération accélérée sur fond d’ambitions ferroviaires

Le lancement de la ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech s’inscrit dans un calendrier précis : elle doit être opérationnelle avant 2030 afin de répondre aux exigences de mobilité liées à l’événement sportif mondial. Ce prolongement du réseau LGV marocain, initialement centré sur la liaison Tanger-Kénitra, vise à connecter les pôles économiques majeurs du pays. Le projet est porté par un groupement franco-marocain, avec la participation de Systra et d’Egis, tandis que la fourniture du matériel roulant est confiée à Alstom.

Publicité

La commande, portant sur 18 rames duplex, représente un contrat de 781 millions d’euros financé partiellement par un prêt du Trésor français. Alstom prévoit en parallèle d’agrandir son site de Fès, dans une logique de transfert industriel, en lien avec ses activités au Maroc mais aussi à l’international. Ces engagements reflètent l’intensification de la coopération économique entre les deux pays, portée à la fois par des objectifs nationaux marocains et par des intérêts industriels français.

Ports et logistique : l’autre axe du rapprochement

Pour répondre aux besoins logistiques anticipés par la Coupe du monde, le Maroc accélère aussi la construction d’infrastructures portuaires. À côté de Tanger Med, devenu un point stratégique du commerce international, deux nouveaux ports d’envergure sont en cours de développement : Nador West Med sur la Méditerranée, et un autre près de Dakhla, sur l’Atlantique. L’objectif est de décongestionner les installations existantes et de préparer le pays à accueillir un afflux important de biens et de visiteurs.

Le groupe CMA CGM, déjà implanté à Casablanca et Tanger, a officialisé un investissement de 280 millions d’euros dans le port de Nador, en partenariat avec Marsa Maroc. Ce choix stratégique coïncide avec un recentrage de ses opérations vers le Maroc, alors que des projets en Algérie, comme l’accès au port d’Oran, ont été suspendus dans un contexte diplomatique tendu. Le Maroc, quant à lui, déroule une stratégie cohérente et structurée, favorable aux investisseurs étrangers.

Une divergence de plus en plus visible au Maghreb

L’ancrage français au Maroc s’effectue dans un climat de confiance politique et de coopération technique, renforcé par des échéances concrètes comme celle de 2030. Ce partenariat soutenu tranche avec l’impasse observée dans les relations franco-algériennes. Tandis que Rabat multiplie les initiatives visant à moderniser ses infrastructures et à renforcer son attractivité, Alger adopte une posture plus méfiante vis-à-vis de Paris, et intensifie ses liens avec d’autres partenaires comme la Russie ou la Chine.

Publicité

Cette divergence ne résulte pas uniquement d’un choix économique : elle est aussi la conséquence directe d’une recomposition des alliances politiques dans la région. La France, dans cette configuration, consolide sa présence là où elle trouve un accueil favorable, sans pour autant chercher l’affrontement. Le Maroc, en retour, profite de cette synergie pour se positionner comme un acteur central du Maghreb et de l’Afrique, à la croisée des routes commerciales et diplomatiques.