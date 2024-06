Samu au Bénin :  144 ambulances de dernière génération réceptionnées

Le gouvernement du Bénin a réceptionné lundi 17 juin 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, un premier lot de 144 ambulances de dernière génération sur une commande de 188. Le gouvernement a décaissé un montant de 7 milliards 429 millions 93 milles 480 francs CFA sur le budget national pour l’acquisition des ambulances dans le but de réduire considérablement le délai d’accès aux soins d’urgence pour réduire le taux de mortalité.

Afin de mieux gérer la référence à travers tout le Bénin, le gouvernement a prévu la mise en place des tours opérateurs qui faciliteront la centralisation et la gestion des demandes et alertes de transfert de malades, la gestion des mouvements des ambulances, des hôpitaux départementaux et nationaux, la gestion des flux et mouvements des ambulances entre les départements, l’identification des ambulances disponibles dans un rayon de 30 min maximum par un système de géolocalisation des ambulances et l’actualisation des données géo spatiales des ambulances toutes les 30 minutes.

La cérémonie officielle de réception de ces équipements roulants sanitaires a connu la présence du ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin, de la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, du président de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb), Luc Sètondji Atrokpo et plusieurs cadres relevant de la pyramide sanitaire au Bénin.

« Les 144 ambulances que nous réceptionnons aujourd’hui sur les 188 sont destinées au renforcement de la gestion du transfert des malades par le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en République du Bénin. Avec cette dotation, toutes nos communes disposeront d’au moins deux ambulances afin de garantir un transfert rapide, en moins d’une heure, des cas graves où qu’ils se trouvent vers un hôpital de référence », a indiqué le ministre de la santé.