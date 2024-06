Sénégal : Augustin Senghor fait les louanges d’Aliou Cissé

Aliou Cissé (Photo gettyimages)

Depuis qu’il a pris les rênes de la sélection des Lions de la Teranga en 2015, Aliou Cissé a su marquer l’histoire du football sénégalais. Sous sa direction, l’équipe nationale a connu des succès notables, devenant une force redoutable sur la scène africaine et mondiale. En 2022, il a permis aux Lions de remporter pour la première fois de leur histoire le prestigieux trophée de la Coupe d’Afrique des nations.

Dans un récent entretien médiatique, Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, n’a pas manqué de louer le travail remarquable accompli par Aliou Cissé. « Nous sommes très satisfaits du travail abattu par Aliou Cissé. On n’a pas besoin de changer une équipe qui marche, une équipe où les gens se connaissent. Donc, on a opté pour la continuité« a-t-il déclaré, soulignant ainsi la valeur inestimable de l’entraîneur pour la sélection nationale.

Aliou Cissé, ancien capitaine emblématique des Lions de la Teranga, a apporté son expérience et sa vision stratégique à l’équipe. Sa carrière d’entraîneur est marquée par une progression constante et une détermination à construire une équipe compétitive et unie. Depuis sa nomination, il a mené le Sénégal à plusieurs qualifications importantes, notamment pour la Coupe du Monde et la Coupe d’Afrique des Nations.

Sous sa direction, les Lions de la Teranga ont atteint la finale de la CAN en 2019 et ont remporté le trophée en 2022, un exploit historique pour le Sénégal. Ce succès a renforcé la confiance des joueurs et des supporters dans les capacités de Cissé à guider l’équipe vers de nouveaux sommets.

Le soutien de la fédération et la reconnaissance publique de ses efforts par Augustin Senghor reflètent l’importance d’Aliou Cissé pour le football sénégalais. Son leadership, son engagement et sa passion pour le sport ont non seulement inspiré les joueurs, mais ont également rallié une nation entière derrière son équipe.

Augustin Senghor a même fait une comparaison entre Aliou Cissé et le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. Il dira ceci : « Aliou Cissé a fait un bon boulot, pourquoi le changer et amener un coach étranger ? En tout cas, moi, je préfère mon Aliou Cissé à 10 Didier Deschamps. Ce qu’il m’a apporté, d’autres entraineurs venus de l’étranger n’étaient pas capables de le faire. Il faut vraiment le reconnaitre« .

Alors que le Sénégal se prépare pour les futures compétitions internationales, la continuité et la stabilité offertes par Aliou Cissé seront cruciales. Avec le soutien indéfectible de la fédération et des fans, les Lions de la Teranga sont bien positionnés pour continuer à briller sous la direction de leur entraîneur dévoué.