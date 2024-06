Sénégal : des individus volent 26 moutons estimés à 70 millions de FCFA

Alors que les Sénégalais se préparent à célébrer la fête de Tabaski, le pays est confronté à un contexte économique difficile marqué par une inflation galopante. Cette période de fête, qui est l’une des plus importantes pour la communauté musulmane du pays, est traditionnellement une période de réjouissances et de rassemblements familiaux.

Le média sénégalais Le Quotidien, rapporte que La Bergerie Diacksao, située au croisement Malicounda, a été la cible d’un vol important dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon Cheikh Ndongo, responsable de la bergerie, des malfaiteurs ont pénétré dans l’enclos aux alentours de 3 heures du matin et ont emporté 26 moutons de race « ladoum », une race prisée pour sa qualité. Le préjudice est estimé à 70 millions FCFA, une perte considérable pour la bergerie en cette période de forte demande.

Publicité

Ce vol survient dans un contexte où les prix des moutons ont déjà augmenté en raison de l’inflation, rendant l’acquisition de moutons encore plus difficile pour de nombreuses familles sénégalaises. La fête de Tabaski, qui commémore le sacrifice du prophète Abraham, implique traditionnellement le sacrifice d’un mouton, et la perte de ces animaux précieux constitue un coup dur pour ceux qui comptaient sur eux pour la célébration.

Cet incident a exacerbé les préoccupations des éleveurs et des consommateurs, qui craignent une augmentation des vols et une pression supplémentaire sur les prix des moutons. « Nous voulons qu’on nous aide à trouver les malfaiteurs. Nous faisons tout pour assurer notre sécurité, mais c’est une action qui s’est passée très vite. Comment vous pouvez imaginer quelqu’un qui construit une bergerie sur une superficie de 400 m², avec toutes les mesures de sécurité qu’il faut, des voleurs y pénètrent et prennent tout le bétail ? C’est écœurant » a déclaré Cheikh Ndongo. Malgré ces défis, les Sénégalais s’efforcent de maintenir l’esprit de la fête de Tabaski. Les marchés aux bovidés sont en pleine effervescence, avec des éleveurs et des acheteurs négociant les prix des moutons. Les familles s’organisent pour les préparatifs de la fête, en dépit des difficultés économiques.

La fête de Tabaski reste une occasion de solidarité et de partage. Les organisations caritatives et les communautés locales multiplient les initiatives pour aider les familles les plus démunies à célébrer dignement cette fête. Dans les mosquées et les quartiers, des collectes sont organisées pour s’assurer que chacun puisse participer à cette célébration importante.