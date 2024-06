Sénégal : Moussa Niakhate sur le point de rejoindre ce cador de la Ligue 1 française

Moussa Niakhaté, le défenseur international sénégalais, est considéré comme l’un des talents africains les plus prometteurs à son poste. Tous les experts avisés du ballon rond sont unanimes sur le fait que le natif de Roubaix est un pur talent. Moussa Niakhaté s’est révélé en France au sein du FC Metz avant d’exploser à la face du monde avec le club de Mayence en Bundesliga allemande.

Depuis 2022, le joueur de 28 ans évolue en Angleterre avec le club de Nottingham Forest. Après des débuts poussifs, le colosse de 1,90m a réussi à gratter du temps de jeu. La concurrence est rude en Angleterre et Moussa Niakhaté s’est accroché. Cette saison, il a disputé 21 rencontres avec Forest dont 15 dans la peau de titulaire. Le mercato d’été a ouvert ses portes et il se pourrait bien que l’international sénégalais rejoigne un autre championnat pour faire valoir son talent.

En effet, selon les informations de divers médias spécialisés dans le traitement de l’actualité mercato, Moussa Niakhaté est en contact avancé avec le club français de Lyon. Le septuple champion de France, qui est en reconstruction, fait le forcing pour faire signer le roc sénégalais. Un retour dans le championnat français ferait le plus grand bien au joueur des Lions de la Teranga.

D’après des sources bien introduites, tout est fin prêt pour la signature de Moussa Niakhaté. La visite médicale aurait même été programmée pour ce vendredi 29 juin. Moussa Niakhaté est appelé à prendre la relève de Kalidou Koulibaly en sélection nationale. Pour avoir le même impact que celui de l’ancien joueur de Naples, le jeune homme de 28 ans va devoir enchaîner les performances de haut vol pour s’imposer dans l’axe et continuer à écrire sa légende. La balle est désormais dans son camp et on ne peut que lui souhaiter bon vent dans sa nouvelle aventure.