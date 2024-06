Trump lève un montant record après avoir été reconnu coupable

Photo : NASA/Bill Ingalls

L’équipe de campagne de Donald Trump a révélé un exploit financier sans précédent : plus de 50 millions de dollars ont été amassés en seulement 24 heures après avoir été reconnu coupable. Ce montant impressionnant reflète une mobilisation massive de ses partisans, galvanisés par le verdict comme jamais auparavant.

Selon un communiqué officiel, cette somme représente un rythme de collecte de plus de 2 millions de dollars par heure. La frénésie de dons a été telle que le système de levée de fonds en ligne a été temporairement saturé, illustrant l’ampleur du soutien. Chris LaCivita et Susie Wiles, conseillers de campagne, ont précisé que 34,8 millions de dollars ont été récoltés en petites contributions peu après l’annonce du verdict.

Le chiffre a atteint 52,8 millions de dollars vendredi soir, marquant une journée historique pour la collecte de fonds sur la plateforme WinRed, le canal officiel de dons du parti républicain. Ce succès est d’autant plus significatif que 30% des contributions proviennent de nouveaux donateurs, indiquant une expansion notable de la base de soutien de Trump.

La décision judiciaire défavorable à Donald Trump à New York, concernant la falsification de documents pour dissimuler des paiements à une ancienne star de films pour adultes, a sans doute été un catalyseur puissant. Le verdict de culpabilité, prononcé jeudi, a suscité une vague de solidarité au sein du mouvement MAGA (« Make America Great Again« ), que ses conseillers de campagne attribuent à une réaction contre ce qu’ils qualifient de « chasse aux sorcières » orchestrée par les démocrates.

Donald Trump, magnat de l’immobilier et ancien président des USA, a construit un empire grâce à des projets emblématiques tels que la Trump Tower à New York. Propriétaire d’hôtels, casinos et terrains de golf, il est également connu pour son émission de télé-réalité « The Apprentice« . Depuis quelques mois, il est de plus en plus actif sur le terrain politique et se positionne pour la prochaine présidentielle.