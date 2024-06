USA: Trump fait une proposition qui va plaire aux diplômés étrangers

SAUL LOEB / AFP

Dans un récent podcast, Donald Trump a avancé une proposition audacieuse en matière d’immigration, suggérant que les étrangers diplômés des universités américaines devraient se voir automatiquement accorder la résidence permanente. Cette idée marque un revirement surprenant pour l’ancien président, connu pour ses politiques restrictives envers l’immigration.

La carte verte, symbole de résidence permanente aux États-Unis, serait ainsi intégrée au parcours académique des diplômés étrangers, facilitant leur intégration et leur contribution à l’économie américaine. Trump a argumenté que cette mesure stimulerait la compétitivité des États-Unis en attirant et retenant les talents internationaux les plus brillants.

Cette initiative intervient dans un contexte électoral tendu où l’immigration occupe une place centrale dans les débats. Les propos de Trump contrastent fortement avec ses politiques antérieures, soulignant un désir de réformer le système tout en soutenant l’innovation et l’entrepreneuriat aux États-Unis. Il a souligné l’ironie de voir des diplômés talentueux repartir dans leur pays d’origine pour y développer des entreprises lucratives, plutôt que de le faire sur le sol américain.

Cette annonce survient peu après une initiative similaire de son rival politique, Joe Biden, actuel président des États-Unis. Ce dernier a récemment proposé d’accélérer les visas de travail pour les diplômés étrangers ayant reçu une offre d’emploi aux États-Unis, ainsi que des mesures de régularisation pour des centaines de milliers d’immigrants déjà présents sur le territoire américain.

Les réactions à cette proposition de Trump ont été variées. Certains saluent une ouverture inattendue et une reconnaissance du potentiel des talents étrangers, tandis que d’autres expriment des réserves quant aux détails de mise en œuvre et à la compatibilité avec d’autres aspects de la politique d’immigration.