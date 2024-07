Afrique: des Chinois et travailleurs tués dans l’attaque d’une mine

Armée congolaise (RDC) (Alain Wandimoyi/AFP)

L’expansion économique de la Chine en Afrique a franchi une étape majeure ces dernières décennies, marquant le continent par une présence accrue dans des secteurs clés comme les infrastructures, l’énergie et les mines. La République Démocratique du Congo (RDC), riche en ressources naturelles, figure parmi les bénéficiaires et cibles de ces investissements massifs. Les compagnies chinoises y ont établi de nombreuses opérations minières, exploitant principalement le cuivre, le cobalt et l’or. Ces investissements, bien que bénéfiques pour l’économie locale à certains égards, ne sont pas sans risques, comme en témoigne l’incident tragique récent dans la province de l’Ituri.

Un événement dramatique a secoué l’est de la République Démocratique du Congo où au moins quatre citoyens chinois ont perdu la vie lors d’une attaque contre une installation minière. L’incident s’est produit dans une mine située dans une zone réputée pour ses riches gisements d’or. Selon des sources locales, l’attaque aurait été orchestrée par des membres de la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco), un groupe initialement formé par des milices armées du peuple Lendu. Ce groupe, autrefois une coalition de défense communautaire, s’est mué avec le temps en une organisation criminelle impliquée dans divers conflits régionaux.

Les assaillants, armés et organisés, ont pris d’assaut la mine, entraînant également la mort de plusieurs Congolais, avec un bilan de blessés encore incertain. Cette attaque soulève des questions importantes sur la sécurité dans le pays y compris pour les citoyens congolais. Bien que la présence chinoise en RDC et dans d’autres parties de l’Afrique vise à exploiter les ressources naturelles abondantes, elle expose également les entreprises et leurs employés à des risques accrus.

Le gouvernement congolais, confronté à des défis de sécurité intérieure depuis des décennies, doit désormais renforcer sa capacité à protéger ses citoyens et assurer la sécurité des opérations minières. Cet incident pourrait également inciter les entreprises chinoises à reconsidérer leurs stratégies de sécurité et à potentiellement investir davantage dans les mesures de protection pour leur personnel et leurs actifs en Afrique.