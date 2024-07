Automobile au Maghreb : une nouvelle usine chinoise bientôt installée

Photo : DR

La présence chinoise en Afrique ne cesse de s’intensifier, et le secteur automobile n’échappe pas à cette tendance. Depuis plusieurs décennies, la Chine déploie une stratégie d’expansion économique à l’échelle mondiale, avec un intérêt particulier pour le continent africain. Cette approche, souvent qualifiée de « nouvelle route de la soie », se manifeste par des investissements massifs dans les infrastructures, l’industrie et les ressources naturelles. Le Maghreb, en particulier, est devenu un terrain fertile pour les ambitions chinoises, offrant un tremplin stratégique vers les marchés européens et africains.

Dans ce contexte, l’annonce de l’implantation d’une nouvelle usine chinoise au Maroc vient renforcer cette dynamique. Le géant asiatique Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic (APG), spécialiste des systèmes de freinage et de contrôle électronique du châssis, a jeté son dévolu sur Tanger pour établir sa nouvelle unité de production. Cet investissement de 70 millions de dollars s’inscrit dans une logique d’expansion internationale et de conquête de nouveaux marchés.

Publicité

Un pari stratégique sur l’industrie automobile marocaine

Le choix de Tanger n’est pas le fruit du hasard. La ville du détroit s’est imposée comme un hub automobile de premier plan, attirant de nombreux constructeurs et équipementiers internationaux. La zone industrielle de Tanger Automotive City, dédiée à l’industrie automobile, symbolise l’ambition du Maroc de devenir un acteur incontournable dans ce secteur. APG, en s’installant dans cet écosystème dynamique, bénéficiera d’un environnement propice à son développement et d’un accès privilégié aux marchés européens et africains.

La création d’une filiale marocaine, dotée d’un capital social de 8 millions de dollars, témoigne de l’engagement à long terme d’APG. Cette implantation permettra à l’entreprise chinoise de se rapprocher de ses clients majeurs, parmi lesquels figurent des géants de l’automobile tels que Stellantis, Nissan, General Motors, Honda et Volkswagen. En produisant localement, APG pourra optimiser sa chaîne logistique et répondre plus efficacement aux besoins de ses partenaires européens et américains.

Un rayonnement international croissant

L’arrivée d’APG au Maroc s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion internationale. Fondée en 1976 et cotée à la Bourse de Shenzhen, l’entreprise a su s’imposer comme un acteur majeur de l’équipement automobile. Ses produits, déjà exportés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’au Moyen-Orient, trouveront dans cette nouvelle implantation un tremplin pour conquérir de nouveaux marchés.

Cette expansion témoigne de la montée en puissance de l’industrie automobile chinoise sur la scène internationale. Les constructeurs et équipementiers du pays, longtemps cantonnés à leur marché intérieur, affichent désormais des ambitions mondiales. Le Maroc, avec son industrie automobile en plein essor et sa position géographique stratégique, apparaît comme une pièce maîtresse dans ce jeu d’échecs mondial.

Publicité

L’implantation d’APG à Tanger illustre parfaitement la convergence des intérêts chinois et marocains. Pour la Chine, il s’agit d’étendre son influence économique et de sécuriser de nouveaux débouchés pour son industrie. Pour le Maroc, c’est l’opportunité de renforcer son statut de plateforme automobile de premier plan, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée. Cette symbiose pourrait bien préfigurer de nouvelles collaborations sino-marocaines dans le secteur automobile et au-delà, redessinant progressivement le paysage industriel du Maghreb.