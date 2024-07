Bénin: l’armée a détruit plus de 2 tonnes d’armes et de munitions obsolètes

Photo : DR

L’armée béninoise a récemment procédé à la destruction de plus de deux tonnes d’armes et de munitions obsolètes. Cette opération, dirigée par la Direction du matériel des armées (DMA) des Forces de défense et de sécurité (FSD), s’est déroulée le 10 juillet au polygone de Dan, dans la commune de Djidja.

Cette initiative a été motivée par la nécessité de maîtriser la circulation des armes légères et de petits calibres au Bénin, ainsi que dans l’ensemble de l’espace CEDEAO. La destruction de ces stocks vise à réduire le risque de détournement des armes et à prévenir les explosions non désirées, assurant ainsi une meilleure sécurité pour les populations civiles.

Le contexte sécuritaire actuel au Bénin, marqué par des actes terroristes perpétrés par des groupes armés, a rendu cette opération encore plus cruciale. Selon le Colonel Gabin Chahounka, secrétaire permanent à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, l’attaque et le pillage des stocks d’armes gouvernementaux figurent parmi les modes d’action des terroristes.

Depuis 2020, plus de 300 tonnes de munitions obsolètes ont été détruites suite à des évaluations techniques des dépôts de munitions des FSD. Cette campagne a bénéficié du soutien de partenaires américains, en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, et sous la supervision de la DMA. Ce projet a également renforcé les capacités des FSD en matière de gestion des armes et munitions, conformément aux conventions de la CEDEAO et aux instruments internationaux.

Avant de procéder à la destruction, la délégation a observé les opérations de marquage des armes en cours dans les unités des FSD. Cette initiative permet de tracer et d’archiver les armes à feu selon les normes de la CEDEAO, contribuant ainsi à une gestion plus efficace et sécurisée des stocks d’armes.