BEPC 2024 au Bénin: la délibération aura lieu à cette date

Le calendrier initial de proclamation des résultats du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) session de juin 2024 vient de subir une petite modification. Les candidats qui attendaient les résultats pour le vendredi 5 juillet 2024 devront patienter un peu plus longtemps. En effet, la nouvelle date fixée pour la délibération est désormais le lundi 8 juillet 2024.

C’est dans la salle Codir du Ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle à Cotonou que cette délibération se tiendra. Immédiatement après, la proclamation sera effective et les résultats seront accessibles sur les plateformes en ligne eResultats (https://www.eresultats.bj) et EducMaster (http://dec.educmaster.bj), offrant aux candidats une consultation rapide et facile.

Le lendemain, soit le mardi 9 juillet 2024, les Directions départementales annonceront à leur tour les résultats dans leurs différents départements respectifs. Ensuite, dès le mercredi 10 juillet 2024 à partir de 07h00, les épreuves orales et sportives commenceront sur l’ensemble du territoire national.