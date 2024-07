Elon Musk : l’Europe à deux pas d’une concurrence sérieuse ? 

Fusée russe Angara© Ministère russe de la Défense / Aller dans la banque de photos

Elon Musk et SpaceX, face à un concurrent inattendu ? En effet, alors que le milliardaire américain semble aujourd’hui être le seul à pouvoir espérer réaliser de grandes et belles choses côté espace, grâce à ses lanceurs réutilisables (bien que la Chine, l’Inde ou encore le Japon tentent de le rattraper), voilà qu’un nouvel acteur pourrait venir remettre en cause son quasi-monopole en la matière.

Et surprise, cet acteur est européen. En effet, l’Agence spatiale européenne vient de dévoiler que le vol inaugural de sa nouvelle fusée, Ariane 6, aura lieu ce jour, le 9 juillet, à 20h (heure française). Et les attentes autour de cette fusée, sont assez élevées. Pour beaucoup, Ariane 6 pourrait permettre à l’UE de retrouver son autonomie en la matière pour ne plus dépendre de SpaceX et sa fameuse Falcon 9.

Ariane 6, attendue par les Européens

Ce lanceur, de type moyen-lourd, sera en mesure de placer entre 5 et 11.5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Cela marque le retour au premier plan du Vieux Continent en matière d’espace, lui qui a tant souffert de l’ouverture aux entreprises privées, du marché de l’espace. En effet, le secteur public a mis énormément de temps à s’en remettre, la faute à des coûts qui ont fortement chuté.

Et Ariane 5, malgré sa redoutable fiabilité et ses performances de très haute volée, commençait à coûter beaucoup trop cher. L’enjeu, pour les européens, est donc avec Ariane 6, de trouver le juste compromis entre gestion des coûts (plus proche de ce qu’il se fait actuellement) et efficacité similaire à ce qui a pu se faire par le passé. Si tout se déroule comme prévu, la facture de lancement pourrait chuter de 40% au total !

L’agence spatiale européenne a revu sa copie

Pour parvenir à de tels résultats, la fusée a été assemblée à l’horizontale et non à la verticale, permettant de réduire la durée des travaux, par quasiment deux. En outre, la fusée est modulable. Elle pourra, au choix, disposer de deux ou de quatre propulseurs latéraux, lui permettant ainsi de transporter des charges différentes. Cela intéresse et plus de 30 commandes ont d’ores et déjà été passées pour profiter de cette nouvelle technologie made in Europe.