Elon Musk : un coup de poignard de Trump ou simple rhétorique ?

Dans l’arène politique américaine, un coup de théâtre vient de secouer l’alliance entre Donald Trump et Elon Musk. Alors que le magnat de la tech s’était engagé à injecter des sommes colossales dans la campagne de Trump via l‘America PAC – une manne financière estimée à 45 millions de dollars mensuels – l’ancien président semble avoir retourné sa veste de manière spectaculaire.

Lors de la convention républicaine à Milwaukee, Trump a lancé une salve qui résonne comme une attaque frontale contre l’industrie phare de Musk. Le candidat républicain a promis de mettre un terme « au mandat des véhicules électriques » dès son premier jour à la Maison Blanche, s’il était élu. Cette déclaration a l’effet d’un coup de tonnerre dans le ciel déjà orageux de la politique énergétique américaine.

Une rhétorique anti-électrique surprenante

Trump, en brandissant l’étendard du « Make America Great Again » version automobile, n’y va pas de main morte. Il fustige les véhicules électriques, les qualifiant de « très chers », « pas assez performants » et « trop lourds ». Plus encore, il les associe à une « nouvelle arnaque verte« , accusant cette industrie de détourner des milliards de dollars de projets d’infrastructure plus urgents.

Cette prise de position semble en contradiction flagrante avec les intérêts de Tesla, fleuron de l’empire Musk. Trump promet de ramener les emplois automobiles traditionnels aux États-Unis, allant jusqu’à suggérer des droits de douane faramineux sur les véhicules chinois pour les rendre « invendables » sur le sol américain. Une stratégie qui, à première vue, paraît viser directement le cœur de l’industrie électrique.

Un coup de maître déguisé ?

Cependant, en y regardant de plus près, la proposition de Trump de taxer lourdement les voitures chinoises pourrait cacher un jeu plus subtil. En suggérant des droits de douane allant de 100 à 200% sur les véhicules importés de Chine, Trump joue peut-être un double jeu astucieux.

Cette mesure, présentée comme une protection de l’industrie automobile américaine traditionnelle, pourrait en réalité profiter grandement à Tesla et, par extension, à Elon Musk. En rendant les voitures chinoises « invendables » sur le sol américain, Trump créerait de facto une barrière protectionniste qui bénéficierait aux constructeurs nationaux, Tesla en tête.

Cette stratégie pourrait freiner l’expansion de concurrents redoutables comme BYD, Geely ou SAIC sur le marché américain, offrant à Tesla une position encore plus dominante dans le secteur des véhicules électriques aux États-Unis. Ainsi, ce qui apparaissait initialement comme un coup de poignard pourrait se révéler être un coup de maître politique, renforçant indirectement la position de Tesla tout en séduisant l’électorat traditionnel.

Dans ce théâtre politique où chaque mot est pesé et chaque geste scruté, la relation Trump-Musk illustre parfaitement la complexité des alliances dans le monde politique moderne. Ce qui semblait être une trahison pourrait finalement cimenter davantage leur partnership, démontrant une fois de plus que dans le jeu du pouvoir, les apparences sont souvent trompeuses. Reste à voir comment cette dynamique évoluera alors que la campagne présidentielle s’intensifie, promettant des rebondissements aussi électriques que les véhicules au cœur de ce débat.