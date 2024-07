Exclusif : le ministre Bakary porteur d’un message de Talon reçu par le président Lourenço

Photo : Joaquina Bento-ANGOP

Le ministre béninois des Affaires etrangères Olushegun Adjadi Bakari, porteur d’un message du président Patrice Talon a été reçu en audience ce mercredi par le président angolais João Lourenço. Cette rencontre au sommet marque une étape cruciale dans le renforcement des liens entre ces deux nations africaines, dont l’histoire commune remonte à plusieurs décennies.

L’échiquier diplomatique africain est en pleine effervescence, et cette visite s’inscrit dans une volonté mutuelle de consolider des partenariats stratégiques. Selon nos informations, l’Angola et le Bénin explorent de nouvelles pistes de collaboration, dépassant le cadre traditionnel des relations actuelles entre les deux pays.

Le ministre Bakari, émissaire du président béninois Patrice Talon, a souligné l’importance de cette visite de 48 heures. « Au niveau des ministères des Affaires étrangères des deux pays, nous suivons les directives de nos présidents, dans le but de renforcer les relations de coopération existantes pour passer à un autre niveau« , aurait affirmé le ministre béninois selon un média local qui a rapporté ses propos à la presse après sa rencontre avec le numéro un angolais.

Selon la même source qui révèle que le ministre Bakari a eu ce même mercredi une séance de travail avec son homologue angolais pour explorer de nouvelles perspectives de coopération, le chef de la diplomatie béninoise n’a pas manqué de saluer « la figure de l’homme d’État angolais qui, en tant que président par intérim de la SADC et de la CIRGL, a joué un rôle important pour la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique ».

La rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Téte António pour l’Angola et Olushegun Adjadi Bakari pour le Bénin, vient consolider cette volonté politique au plus haut niveau. Plus d’informations sur votre site dans les prochaines heures.