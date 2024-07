Festival des Masques à Porto-Novo: l’édition 2024 s’ouvre le 02 Août prochain

Le paysage culturel béninois s’apprête à vivre une transformation majeure avec la métamorphose du Festival International de Porto-Novo en Festival des Masques à Porto-Novo. Cet événement, prévu du 2 au 4 août 2024, promet de mettre en valeur du patrimoine artistique et culturel de notre pays le Bénin.

Organisé par le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, ce festival repensé vise à renforcer l’attrait touristique tout en mettant en lumière les traditions liées aux masques Vodun. L’ambition est de faire de cette manifestation un rendez-vous annuel incontournable, capable de propulser les masques traditionnels sur la scène internationale.

La programmation, riche et variée, promet une immersion totale dans l’univers des masques sacrés et profanes. Les rues de Porto-Novo s’animeront de processions colorées, offrant aux spectateurs un défilé de masques béninois et étrangers. Les soirées seront rythmées par des concerts, tandis qu’un village festivalier proposera aux visiteurs de découvrir l’artisanat local et les spécialités culinaires du pays.

Au-delà de l’aspect festif, le festival intègre une dimension intellectuelle avec l’organisation d’un colloque scientifique. Cette plateforme d’échanges se penchera sur le thème « Les traces du Vodun dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage« , permettant d’approfondir la réflexion sur l’héritage culturel du Vodun.

L’ouverture à l’international constitue un autre point fort de cette édition. En accueillant des traditions de masques d’autres nations, le festival créera un dialogue interculturel enrichissant, soulignant la diversité des pratiques liées aux masques à travers le monde.

Cette réorientation du festival témoigne de la volonté du Bénin de valoriser son patrimoine culturel tout en s’ouvrant sur le monde. En mettant l’accent sur les masques Vodun, Porto-Novo affirme son identité culturelle unique et se positionne comme une destination incontournable pour les amateurs d’art et de traditions ancestrales. Lire ci-dessous, le communiqué de presse.