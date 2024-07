Maghreb: augmentation des touristes européens en 2024 dans cette région

Photo d'illustration

La Tunisie célèbre une renaissance dans son secteur touristique, avec des perspectives très encourageantes pour l’année 2024. Selon les récentes déclarations de Helmi Hassine, directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), le premier semestre de cette année a vu une augmentation significative de la fréquentation touristique en provenance d’Europe, avec une hausse remarquable de 20 %. Les visiteurs algériens ne sont pas en reste, affichant une croissance de 15 %.

Cette dynamique positive marque un tournant crucial pour l’industrie du tourisme en Tunisie. Helmi Hassine exprime son optimisme quant à l’avenir, affirmant que 2024 sera une année de renouveau pour le tourisme tunisien. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le démarrage de la haute saison touristique confirme la tendance positive observée en début d’année.

La Tunisie, destination prisée des Européens et des Algériens, continue de charmer par ses offres variées et son accueil chaleureux. Cette attractivité renouvelée s’explique non seulement par la beauté naturelle du pays mais aussi par les efforts soutenus pour améliorer l’expérience touristique. Les investissements dans l’infrastructure touristique et les initiatives de promotion portent leurs fruits, attirant un nombre croissant de visiteurs.

Helmi Hassine souligne également l’importance de ces statistiques encourageantes pour l’économie nationale. Le tourisme joue un rôle crucial en tant que moteur de croissance économique, créant des emplois et stimulant d’autres secteurs connexes tels que l’hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs.