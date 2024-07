Maghreb: ce scandale de drogue qui éclabousse le football

© AFP and Licensors

Le fléau du trafic de drogue n’épargne aucun pays, gangrenant les sociétés jusqu’au plus haut niveau. De la Colombie des années 80, où les cartels infiltraient tous les secteurs, au Mexique actuel où la corruption atteint les sphères politiques, en passant par l’Italie et ses liens mafieux historiques, les exemples abondent. L’Afrique n’est pas en reste, avec le Nigeria et le Ghana longtemps considérés comme des plaques tournantes. Aujourd’hui, c’est au tour du Maroc de voir son establishment ébranlé par un scandale retentissant mêlant football, politique et narcotrafic.

L’arrestation de Mohamed Boudrika, président du Raja Casablanca, à l’aéroport de Hambourg le 16 juillet, marque un nouveau chapitre dans cette saga qui secoue le royaume chérifien. Figure emblématique du football marocain, Boudrika n’est pas qu’un simple dirigeant sportif. À 41 ans, il préside également le conseil de l’arrondissement de Mers Sultan, l’un des plus importants de Casablanca, et occupe un poste clé au sein du Rassemblement national des indépendants (RNI), le parti du Premier ministre Aziz Akhannouch.

Cette affaire fait écho à celle de Saïd Naciri, président du rival historique du Raja, le Wydad de Casablanca, tombé en disgrâce quelques mois plus tôt. Naciri, également membre influent du Parti authenticité et modernité (PAM), fait face à un véritable catalogue d’accusations : trafic international de drogue, blanchiment d’argent, spoliation… La liste est longue et la sanction promet d’être lourde.

Le fil d’Ariane de ce scandale remonte à décembre dernier, lorsqu’un trafiquant de cocaïne surnommé le « Pablo Escobar du Sahara » a fait des révélations fracassantes, entraînant dans sa chute une pléiade de personnalités publiques. Telle une partie de dominos, les figures de proue du football et de la politique marocaine tombent les unes après les autres.

Pour Boudrika, les ennuis s’accumulent. Déjà condamné à deux reprises pour émission de chèques sans provision, il fait désormais l’objet d’un mandat d’arrêt international. Sa fuite à l’étranger, ponctuée d’escales à Londres et aux Émirats, n’aura été qu’un sursis. Ironie du sort, c’est en voulant négocier le contrat de l’entraîneur allemand du Raja qu’il s’est jeté dans la gueule du loup.

Ce scandale met en lumière l’ampleur de la corruption qui gangrène les institutions marocaines. Avec 12% des parlementaires poursuivis en justice et 20% des élus sous enquête, c’est tout l’édifice démocratique qui vacille. La crise politique qui couve, alimentée par les appels à des élections anticipées, ne fait qu’exacerber les tensions.

L’onde de choc de cette affaire dépasse largement les frontières du sport. Elle révèle les liens troubles entre le monde des affaires, la politique et le crime organisé. Le football, véritable passion nationale au Maroc, se retrouve malgré lui au cœur de ce tourbillon, son image ternie par les agissements de ses dirigeants.

Alors que le Maroc cherche à s’affirmer sur la scène internationale, notamment à travers ses performances sportives, ce scandale vient rappeler les défis considérables auxquels le pays est confronté en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. La réaction des autorités et la manière dont elles géreront cette crise seront scrutées de près, tant par la population marocaine que par la communauté internationale.

L’affaire Boudrika-Naciri pourrait bien n’être que la partie émergée de l’iceberg. Dans les coulisses du pouvoir marocain, on redoute que d’autres têtes ne tombent, prolongeant ainsi une crise qui ébranle déjà les fondements de la société. Le Maroc se trouve à la croisée des chemins, confronté à un choix crucial : poursuivre le nettoyage en profondeur de ses institutions ou risquer de voir la confiance du peuple s’éroder davantage.