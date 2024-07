Maghreb : la France et l’Italie battues dans ce classement mondial

Photo Unsplash

La gastronomie française et italienne, longtemps considérées comme les reines incontestées de la cuisine mondiale, se sont forgé une réputation d’excellence culinaire au fil des siècles. Leurs techniques raffinées, leurs ingrédients de qualité et leur riche patrimoine culinaire ont su conquérir les papilles des gourmets du monde entier. Des restaurants étoilés Michelin aux trattorias familiales, ces deux nations ont élevé l’art de la table au rang de véritable culture. Pourtant, un vent de changement souffle sur le paysage gastronomique international, remettant en question cette suprématie européenne.

Dans une surprenante tournure des événements, la cuisine marocaine vient de s’imposer comme la meilleure au monde, éclipsant ses concurrentes européennes. Ce couronnement inattendu résulte d’un concours organisé sur les réseaux sociaux par Pubity, une plateforme communautaire suivie par près de 38 millions de personnes sur Instagram. Plus de 2,5 millions d’internautes ont participé à ce vote massif, propulsant la gastronomie marocaine au sommet de la hiérarchie culinaire mondiale.

L’annonce de cette victoire, faite par le célèbre chef britannique Gordon Ramsay, a eu l’effet d’un coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie. Connu pour son franc-parler et ses critiques acerbes, Ramsay s’est montré particulièrement élogieux envers la cuisine marocaine. Il a notamment partagé son expérience personnelle dans les montagnes de l’Atlas, où il a eu l’occasion de préparer la « Rfissa au poulet » en compagnie de villageois amazighs. Cette rencontre culinaire l’a profondément marqué, au point qu’il considère ce plat comme l’un de ses favoris.

Ce triomphe de la cuisine marocaine met en lumière la richesse et la diversité des saveurs du Maghreb. Telle une mosaïque gustative, elle marie habilement les influences berbères, arabes, méditerranéennes et subsahariennes. Les tajines parfumés, les couscous généreux et les pâtisseries délicates au miel et aux amandes ne sont que quelques exemples de ce patrimoine culinaire unique qui séduit désormais le monde entier.

La victoire du Maroc, avec 60% des suffrages contre 40% pour la cuisine mexicaine, sa concurrente directe, témoigne d’un changement de paradigme dans l’appréciation des cuisines du monde. Elle illustre une ouverture croissante des palais internationaux à des saveurs plus exotiques et complexes, remettant en question la domination traditionnelle des cuisines européennes.

Ce succès retentissant est une véritable consécration pour les chefs marocains et l’héritage gastronomique qu’ils perpétuent. Il souligne l’importance de la transmission des savoir-faire culinaires et de l’innovation dans la préservation et la promotion d’une cuisine nationale. Le Maroc a su capitaliser sur son patrimoine tout en l’adaptant aux goûts contemporains, créant ainsi un pont entre tradition et modernité.

L’impact de cette reconnaissance mondiale pourrait bien aller au-delà du simple prestige culinaire. On peut s’attendre à un regain d’intérêt pour le tourisme gastronomique au Maroc, avec des retombées économiques potentiellement significatives pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. De plus, cette victoire pourrait encourager d’autres pays à mettre en valeur leur propre patrimoine culinaire, contribuant ainsi à une plus grande diversité sur la scène gastronomique internationale.

Ce classement inattendu bouleverse la hiérarchie culinaire mondiale établie de longue date. Il invite à repenser nos préjugés gastronomiques et à explorer la richesse des cuisines du monde avec un regard neuf. La France et l’Italie, bien que toujours respectées pour leur excellence culinaire, doivent désormais composer avec de nouveaux acteurs sur l’échiquier gastronomique mondial. Cette évolution promet d’enrichir le dialogue culinaire international, offrant aux gastronomes du monde entier de nouvelles aventures gustatives à découvrir.