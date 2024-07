Maghreb : indésirables en Europe, des récoltes de légumes détruites

Photo d'illustration

Le Maghreb, berceau d’une agriculture florissante, s’est forgé au fil des siècles une réputation d’excellence dans la production de fruits et légumes. Des plaines fertiles du Maroc aux oasis tunisiennes, en passant par les hauts plateaux algériens, la région a su tirer parti de son climat méditerranéen et de ses ressources hydriques pour développer une agriculture diversifiée et performante. Les tomates, poivrons, aubergines et autres délices maraîchers qui poussent sur ces terres ensoleillées ont longtemps fait les délices des consommateurs européens, créant un pont commercial vital entre les deux rives de la Méditerranée.

Pourtant, aujourd’hui, ce tableau idyllique se fissure. Dans la région marocaine de Doukkala, renommée pour ses cultures maraîchères, un spectacle désolant s’offre aux yeux : des montagnes de tomates pourrissantes, des champs d’aubergines et de poivrons laissés à l’abandon. Ce gâchis alimentaire n’est pas le fruit du hasard, mais le symptôme d’une crise profonde qui secoue le secteur agricole maghrébin.

La chute vertigineuse de la demande a plongé les agriculteurs dans un dilemme cornélien : laisser leurs récoltes pourrir sur pied ou les détruire de leurs propres mains. Beaucoup ont choisi la seconde option, dans un geste qui semble aller à l’encontre de tout bon sens économique et environnemental. Comment en est-on arrivé là ?

L’explication est à chercher de l’autre côté de la Méditerranée. Depuis quelques mois, les fruits et légumes marocains, jadis prisés, sont devenus persona non grata sur certains marchés européens. Les agriculteurs européens dénonçant une concurrence déloyale et des produits pas toujours très sains. Des scènes dignes d’un film d’action se sont déroulées en France et en Espagne, où des camions chargés de tomates marocaines ont été pris pour cibles. Ces actes d’hostilité reflètent une tension croissante entre les producteurs locaux européens et leurs homologues maghrébins, accusés de concurrence déloyale.

Un système en faillite ?

Cette situation ubuesque engendre un paradoxe économique frappant. Alors que les agriculteurs de Doukkala bradent leurs tomates en centimes, ces mêmes fruits rouges s’arrachent à prix d’or sur les marchés de gros, atteignant plusieurs dirhams. Un écart qui souligne les dysfonctionnements criants dans la chaîne de distribution et l’absence d’une régulation efficace du marché.

Cette crise révèle les failles d’un modèle agricole trop dépendant des exportations et insuffisamment diversifié. Elle souligne l’urgence de repenser les stratégies de production et de distribution à l’échelle régionale. Des solutions innovantes, telles que la transformation locale des surplus en produits à valeur ajoutée ou le développement de nouveaux marchés, pourraient offrir des perspectives prometteuses.

Au-delà des enjeux économiques, cette situation soulève également des questions éthiques et environnementales cruciales. Comment justifier la destruction de denrées alimentaires dans un monde où la faim reste un fléau ? Quelles sont les conséquences écologiques de ces pratiques ? L’avenir de l’agriculture maghrébine se trouve à un carrefour. Entre les défis climatiques, les tensions géopolitiques et les mutations des habitudes de consommation, le secteur doit se réinventer pour assurer sa pérennité. La crise actuelle, aussi douloureuse soit-elle, pourrait être le catalyseur d’une transformation profonde et nécessaire.

En fin de compte, l’image de ces montagnes de légumes détruits nous rappelle que la nourriture n’est pas qu’une simple marchandise. Elle est le fruit du travail acharné des agriculteurs, un pilier de l’économie régionale et un lien culturel entre les peuples. Trouver un équilibre entre les intérêts des producteurs, les demandes des consommateurs et les impératifs de durabilité sera le grand défi des années à venir pour le Maghreb et ses partenaires commerciaux.