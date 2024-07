Maghreb : la diaspora de ce pays en colère contre une compagnie

Photo : DR

La période estivale représente traditionnellement un moment crucial pour les ressortissants maghrébins établis à l’étranger. C’est l’occasion tant attendue de renouer avec leurs racines, de retrouver famille et amis, et de se ressourcer dans leur pays d’origine. Ce phénomène annuel, véritable migration saisonnière, mobilise des millions de personnes et revêt une importance économique et sociale considérable pour les pays du Maghreb.

Cette année, la compagnie maritime GNV se trouve aujourd’hui au cœur d’une polémique qui suscite l’indignation de la communauté marocaine en Europe. L’annulation soudaine de ses liaisons maritimes entre Barcelone et les ports marocains de Tanger et Nador a provoqué une onde de choc parmi les voyageurs. Cette décision, communiquée par email à quelques jours seulement des départs prévus, a brutalement bouleversé les projets de nombreuses familles qui avaient planifié leur retour au pays natal depuis plusieurs mois.

L’Opération Marhaba, initiative annuelle visant à faciliter le retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE), se voit ainsi perturbée par cette situation imprévue. Les passagers, dont certains avaient réservé leurs billets jusqu’à six mois à l’avance, se retrouvent dans une impasse logistique et financière. La proposition de remboursement avancée par GNV apparaît comme largement insuffisante face à l’ampleur des désagréments causés.

La colère des MRE ne se limite pas à la simple annulation des traversées. C’est l’ensemble de leurs programmes de vacances qui s’en trouve affecté, engendrant des coûts supplémentaires et des complications organisationnelles. Le délai d’un mois annoncé pour le remboursement des billets ne fait qu’exacerber le mécontentement, laissant les voyageurs dans une situation précaire à l’approche de la haute saison touristique.

Face à cette crise, les MRE lésés en appellent aux autorités marocaines. Ils demandent l’intervention du ministère des Affaires étrangères et du consulat du Maroc à Barcelone pour défendre leurs intérêts. Leur revendication principale porte sur l’obtention d’indemnités compensatoires, estimant que le simple remboursement des billets ne couvre pas l’étendue du préjudice subi.

Cette affaire soulève des questions plus larges sur la fiabilité des services de transport internationaux et la protection des droits des consommateurs dans un contexte transfrontalier. Elle met également en lumière la vulnérabilité des diasporas face aux aléas logistiques, alors même que leur contribution économique et culturelle est essentielle pour leurs pays d’origine.

L’incident GNV pourrait avoir des répercussions durables sur l’image de la compagnie auprès de la communauté maghrébine en Europe. Il souligne l’importance d’une communication transparente et d’une gestion responsable des imprévus dans le secteur du transport maritime de passagers.