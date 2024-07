Maghreb: le tourisme secouée par une faible affluence des touristes dans cette contrée

Le secteur touristique représente un pilier économique majeur pour les pays du Maghreb, offrant des opportunités d’emploi et stimulant le développement local. Cependant, la ville côtière de Martil, située dans le nord du Maroc, connaît actuellement une baisse significative de sa fréquentation touristique estivale. Cette situation inhabituelle soulève des inquiétudes quant à l’impact sur l’économie locale et met en lumière les défis auxquels la région est confrontée pour maintenir son attrait touristique.

La saison estivale 2024 marque un tournant pour les villes du nord du Maroc, traditionnellement prisées par les vacanciers. Martil, en particulier, subit une chute notable de son afflux touristique, contrastant fortement avec les années précédentes où elle accueillait de nombreux visiteurs, notamment des Marocains résidant en Europe. Cette désaffection soudaine suscite l’inquiétude des acteurs économiques locaux, dont les propriétaires d’hébergements touristiques, qui redoutent une persistance de cette tendance.

Publicité

Mohamed Achkour, avocat et conseiller municipal, pointe du doigt plusieurs facteurs contribuant à ce déclin. Il met en avant le manque d’organisation des plages, l’insuffisance d’infrastructures sanitaires et l’absence d’espaces récréatifs pour les enfants. L’occupation anarchique du domaine public, l’encombrement des rues et la gestion déficiente des parkings sont également cités comme des éléments dissuasifs pour les touristes potentiels.

L’augmentation des prix des locations survenue l’année précédente a également joué un rôle dans la désaffection touristique. De plus, des incidents isolés d’intoxication alimentaire signalés en début de saison ont terni l’image de la destination, incitant de nombreux vacanciers à se tourner vers d’autres lieux de villégiature.

Pour redynamiser le secteur touristique à Martil et dans les villes avoisinantes, Achkour préconise une série de mesures. Il recommande notamment de réglementer l’occupation des plages, d’améliorer la gestion des parkings et de renforcer le contrôle de la qualité des services et des prix. L’élu insiste également sur l’importance de développer des infrastructures inclusives, telles que des toilettes et des douches publiques accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite.

La situation actuelle de Martil illustre les défis auxquels sont confrontées les destinations touristiques pour maintenir leur attractivité. Elle souligne l’importance d’une gestion proactive des infrastructures et des services, ainsi que la nécessité d’une réponse rapide aux problèmes émergents pour préserver la confiance des visiteurs.