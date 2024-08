Maghreb: ce pays a de grosses ambitions pour le secteur énergétique

Photo unsplash

L’Algérie, déjà un acteur clé dans l’approvisionnement en gaz de l’Europe, intensifie ses ambitions énergétiques en se positionnant comme un futur exportateur majeur d’électricité. En partenariat avec l’Espagne, le pays envisage de construire un deuxième câble électrique sous-marin, renforçant ainsi son rôle de fournisseur énergétique pour l’Europe. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus vaste visant à faire de l’Algérie une véritable « batterie de l’Europe« .

Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a confirmé cette intention lors d’une interview télévisée. Il a souligné l’intérêt croissant des entreprises énergétiques internationales pour investir en Algérie, attirées par la stabilité économique du pays. Parmi les projets phares de Sonatrach, figure l’exportation d’électricité vers l’Espagne, un partenariat qui devrait aboutir à la réalisation d’un nouveau câble sous-marin. Ce projet fait suite à un autre accord entre l’Algérie et l’Italie, visant à relier les deux pays par un câble électrique similaire.

Les discussions avec l’Espagne marquent une nouvelle étape pour l’Algérie, qui, en plus d’être un fournisseur historique de gaz naturel, se positionne désormais comme un acteur clé dans le secteur de l’électricité. Le pays dispose d’un excédent de production électrique, atteignant 10 gigawatts, grâce à une production nationale de près de 25 gigawatts. Cet excédent pourrait facilement être dirigé vers l’Europe via les infrastructures en projet.

La collaboration entre Sonatrach et ses partenaires européens ne se limite pas à l’électricité. En septembre, un mémorandum d’entente sera signé avec des partenaires allemands, italiens et autrichiens pour étudier la faisabilité du projet SoutH2, visant à exporter de l’hydrogène vert vers l’Europe. Ce projet renforce l’engagement de l’Algérie à diversifier ses sources d’énergie et à investir dans les énergies renouvelables.

En parallèle, les exportations d’électricité de l’Algérie connaissent déjà une croissance significative, avec des ventes vers la Tunisie qui ont presque doublé en 2023, atteignant 285 millions de dollars. Ces performances illustrent le potentiel du pays à se positionner comme un acteur clé dans le marché énergétique européen, au-delà du gaz naturel.