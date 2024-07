Naufrage de migrants: Sonko lance un appel aux africains

Ousmane Sonko (DR)

La tragédie silencieuse de la Méditerranée continue de faire des victimes parmi les jeunes africains. Depuis des années, des milliers de vies sont englouties par les eaux tumultueuses lors de tentatives désespérées pour atteindre les côtes européennes. Ces traversées périlleuses, souvent entreprises sur des embarcations de fortune, sont le reflet d’une crise humanitaire profonde. Les chiffres alarmants ne cessent de s’accumuler, témoignant de l’ampleur du drame qui se joue quotidiennement en mer. Derrière chaque statistique se cache une histoire, un rêve brisé, une famille endeuillée.

Un nouveau drame maritime vient de secouer la côte ouest-africaine. Un bateau de pêche traditionnel, parti de la frontière entre la Gambie et le Sénégal avec 170 passagers à bord, a chaviré au large de la Mauritanie. Le bilan est lourd : 89 corps ont été récupérés par les garde-côtes mauritaniens, et 72 personnes sont toujours portées disparues. Ce naufrage s’ajoute à la longue liste des tragédies qui jalonnent la route de l’Atlantique, devenue une alternative à la Méditerranée face au renforcement des contrôles.

Face à cette situation alarmante, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a pris la parole lors d’un discours à l’université Gaston Berger de Saint Louis. S’adressant directement à la jeunesse africaine, il a exprimé sa consternation : « Un énième naufrage s’est passé au large de nos côtes et qui aurait coûté, en attendant d’avoir les chiffres exacts, la vie à beaucoup de jeunes« . Le ton était empreint de gravité alors qu’il lançait un appel poignant : « Je lance encore un appel à la jeunesse : votre solution ne se trouve pas dans les pirogues« .

Sonko a tenu à mettre en garde contre les illusions d’un eldorado européen. Il a souligné que les pays que certains jeunes cherchent à rejoindre font eux-mêmes face à des difficultés économiques. « Les pays que certains jeunes veulent aller rejoindre, je peux vous assurer qu’ils sont eux-mêmes en crise ou en début de crise« , a-t-il affirmé.

Le Premier ministre sénégalais a ensuite mis l’accent sur le potentiel du continent africain. Il a rappelé avec conviction que « l’avenir du monde est en Afrique« , exhortant les jeunes à en prendre conscience. Selon lui, l’Afrique reste le seul continent disposant encore d’une marge de progression et de croissance importante.

La route de l’Atlantique, bien que de plus en plus empruntée, reste extrêmement dangereuse. Les forts courants, les embarcations surchargées et souvent en mauvais état, ainsi que le manque d’eau potable, font de chaque traversée un pari risqué sur la vie.

Face à cette crise humanitaire, les appels à l’action se multiplient. Les gouvernements africains et européens sont appelés à collaborer pour trouver des solutions durables, alliant développement économique local et gestion humaine des flux migratoires. L’objectif est de créer des opportunités sur le continent africain afin que la jeunesse puisse y construire son avenir, sans risquer sa vie en mer.