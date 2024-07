Nucléaire au Maghreb : les grandes ambitions de ce poids lourd énergétique

L’Algérie explore de nouvelles voies pour diversifier son mix énergétique. En plus de ses vastes réserves de pétrole et de gaz, le pays se tourne désormais vers les énergies renouvelables, l’hydrogène vert, et même l’énergie nucléaire pour répondre à ses besoins énergétiques croissants et réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.

L’une des ambitions clés d’Alger est d’introduire l’électronucléaire civil dans sa production d’électricité. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement algérien cherche à activer divers leviers, y compris le plaidoyer pour un partage accru des technologies nucléaires. Le représentant permanent de l’Algérie à Genève, Rachid Belahdane, a souligné l’importance de cette démarche lors de la deuxième session du comité préparatoire à la 11ᵉ conférence d’examen du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP), prévue pour 2026.

Publicité

Rachid Belahdane a plaidé pour la levée des restrictions sur l’accès à la technologie nucléaire nécessaire au développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il a réaffirmé le droit inhérent et inaliénable des États parties de développer, rechercher, et utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément à l’article 4 du TNP.

Cette déclaration met en lumière les efforts de l’Algérie pour se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de l’énergie nucléaire, tout en respectant les normes internationales de sécurité et de non-prolifération. « À long terme, le secteur (de l’énergie, NDLR) prévoit même l’introduction de l’électronucléaire civil dans la production de l’électricité, une fois les conditions techniques et technologiques réunies » dira le diplomate algérien

Le passage vers l’énergie nucléaire s’inscrit dans une stratégie plus large de transition énergétique, qui comprend également l’expansion des énergies renouvelables et le développement de l’hydrogène vert. Le potentiel du pays en énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne, est immense, et des initiatives sont déjà en cours pour exploiter ces ressources. Par ailleurs, l’hydrogène vert, considéré comme une solution prometteuse pour la décarbonation de l’économie, est aussi un domaine d’intérêt pour l’Algérie.

L’Algérie entend jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique régionale et mondiale, en tirant parti de ses ressources naturelles et de nouvelles technologies pour assurer une production d’énergie durable et diversifiée. La collaboration internationale et l’accès aux technologies avancées seront essentiels pour que le pays puisse atteindre ses objectifs ambitieux en matière d’énergie.