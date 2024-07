Supposées bases militaires au Bénin : L’armée répond au capitaine Ibrahim Traoré

(Présidence du Faso)

La dernière déclaration du Capitaine Ibrahim Traoré contre le Bénin continue de susciter des réactions. En effet, après le porte-parole du gouvernement, l’armée béninoise brise le silence et fait savoir que l’actuel dirigeant du pays des hommes intègres fait fausse route. Ce dimanche 21 juillet 2024, c’est le lieutenant-colonel Vincent Honfoga qui a apporté un démenti à ces différentes déclarations. L’invité de l’émission » L’entretien du dimanche » de Eden Tv a formellement déclaré que le Bénin n’abrite aucune base militaire étrangère sur son sol.

« Le Bénin n’a pas vocation à avoir des bases militaires étrangères. Jusqu’à aujourd’hui, je vous dis de manière péremptoire que le Bénin n’a pas de bases militaires étrangères sur son sol. Nous avons eu un air un peu abusé, quand on a appris de tels propos venant d’un militaire qui connaît la définition d’une base militaire », a déclaré le porte-parole de l’armée béninoise sur le plateau de la chaine de télévision béninoise face aux accusations graves du président du Burkina-Faso.

Publicité

« Nous n’ambitionnons pas d’avoir des bases militaires étrangères et nos partenaires n’ambitionnent pas non plus d’installer des bases militaires sur notre sol. D’abord, pour implanter une base militaire, il faut que le pays qui l’accueille, puisse en manifester la demande, il faut que nos partenaires, qui veulent s’installer aussi, puissent en manifester la demande. Et nos partenaires n’ont pas manifesté ces types de demandes. Donc, il n’est pas question qu’on puisse dire que le Bénin a une base militaire étrangère sur son sol aujourd’hui », a poursuivi cet officier de l’armée dans sa déclaration.

Il a tout même tenu à faire remarquer que l’armée béninoise entretient des liens avec plusieurs pays dans le cadre d’une coopération. Il s’agit par exemple de la France, États-Unis d’Amérique, la Belgique et la Russie. Ce fut l’occasion pour le lieutenant-colonel Vincent Honfoga de revenir sur l’impact de cette situation sur la collaboration entre les armées de ces pays et celle du Bénin. On retiendra également de cette sortie médiatique de l’officier que des mesures seront prises pour permettre à la presse de venir constater que tout ce qui se dit n’est pas vrai.