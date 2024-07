Traite des humains au Maghreb: les USA saluent les efforts de ce pays

Antony Blinken (Photo Reuters)

La traite des êtres humains demeure un problème chronique dans la région du Maghreb, exacerbé par divers facteurs socio-économiques et politiques. L’immigration clandestine joue un rôle significatif, les réseaux de trafiquants exploitant les vulnérabilités des migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée dans l’espoir d’une vie meilleure en Europe. Outre l’immigration, le chômage élevé, les inégalités sociales, et la précarité économique contribuent également à l’aggravation de ce phénomène. Les personnes les plus à risque sont souvent celles qui se trouvent en marge de la société, incluant les femmes et les enfants, qui sont particulièrement susceptibles à la fois à l’exploitation sexuelle et au travail forcé. La situation est encore compliquée par la corruption et l’insuffisance des mesures de protection légales, qui permettent aux réseaux criminels de prospérer malgré les efforts de répression.

Dans son rapport annuel sur la traite des êtres humains pour 2024, le Département d’État américain a exprimé son approbation des progrès significatifs réalisés par le Maroc dans la lutte contre ce fléau. Cette année, le rapport a mis en lumière l’adoption par le Maroc de stratégies renforcées, notamment le plan national 2023-2030 et le plan d’action stratégique 2023-2026, visant à prévenir et à combattre la traite des personnes.

L’évaluation détaillée et objective du rapport américain souligne une augmentation notable des poursuites judiciaires et des condamnations dans le royaume, ce qui témoigne d’une volonté accrue de répression contre les trafiquants. Le Maroc a également mis en place un mécanisme national de renvoi pour les victimes de la traite, ainsi qu’un numéro vert, ce qui facilite le signalement des cas de traite et l’orientation des victimes vers des centres d’hébergement provisoire et d’urgence.

Outre les efforts judiciaires et législatifs, le rapport a également noté l’importance des campagnes de sensibilisation menées par le Maroc. Les initiatives incluent des spots télévisés, des panneaux publicitaires et des expositions artistiques, en plus de l’utilisation active des réseaux sociaux, souvent en collaboration avec des organisations internationales.

Le rapport inclut dix recommandations prioritaires pour 2024-2025, conçues pour renforcer la protection des victimes et consolider les efforts nationaux. La Commission nationale de coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains (CNCLT) est chargée de la mise en œuvre de ces recommandations, en collaboration étroite avec divers partenaires institutionnels.

Ce rapport fait partie d’une évaluation globale incluant 188 pays, mettant en avant le rôle des technologies numériques dans la prolifération de la traite des êtres humains et la nécessité d’une approche concertée pour éradiquer ce crime. Avec ces efforts soutenus, le Maroc maintient son classement dans la catégorie 2, continuant à montrer son engagement envers l’éradication de la traite des êtres humains.