Un taxi volant va bientôt relier l’Espagne à ce pays maghrébin

Les transports aériens s’apprêtent à connaître une transformation majeure avec l’avènement des taxis volants. Ces véhicules innovants, combinant les caractéristiques d’un avion, d’un hélicoptère et d’un drone, promettent de redéfinir nos déplacements.

Offrant une alternative rapide et écologique aux moyens de transport traditionnels, ces engins à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) devraient considérablement réduire les temps de trajet tout en proposant une expérience de voyage unique. Leur introduction dans le paysage aérien marque le début d’une nouvelle ère pour la mobilité urbaine et interurbaine, ouvrant la voie à des connexions plus fluides entre les villes et même les pays.

Un taxi volant entre Espagne et Maroc

Le projet ambitieux de l’opérateur de vols privés iJet vise à établir une liaison aérienne inédite entre l’Espagne et le Maroc d’ici 2030. Cette initiative prévoit l’utilisation d’avions taxis électriques pour effectuer des trajets courts mais stratégiques, notamment depuis l’aéroport de Malaga vers diverses destinations telles que Marbella, Ronda, Ceuta, Melilla, et même le Maroc.

Javier Barriga, PDG de iJet, a partagé les détails de ce projet novateur lors d’un entretien avec l’agence EFE. Selon ses déclarations, ces appareils à la pointe de la technologie pourront transporter jusqu’à cinq passagers par vol, pour des durées de trajet comprises entre 10 et 25 minutes. Le coût du voyage devrait se situer entre 150 et 200 euros, rendant cette option de transport accessible à un large public.

L’entreprise a déjà franchi une étape significative en passant commande de dix unités de ces avions taxis auprès de Crisalion, une société spécialisée dans la mobilité électrique et aérienne. Cette démarche témoigne de l’engagement ferme d’iJet à concrétiser ce concept de transport révolutionnaire.

Les eVTOL, véritables hybrides technologiques, présentent des avantages considérables par rapport aux moyens de transport actuels. Leur capacité de décollage et d’atterrissage vertical élimine le besoin de longues pistes, permettant une flexibilité accrue dans le choix des points de départ et d’arrivée. De plus, leur propulsion électrique en fait une option écologique, réduisant l’impact environnemental du transport aérien.

L’autonomie de ces appareils, comparable à celle d’un hélicoptère, leur permet d’assurer des liaisons régionales efficaces. Cette caractéristique, combinée à leur vitesse et à leur flexibilité, pourrait transformer radicalement les déplacements transfrontaliers, notamment entre l’Espagne et le Maroc.

L’introduction de ce service de taxi volant s’inscrit dans une tendance mondiale visant à révolutionner le secteur de l’aviation. En offrant une alternative rapide, économique et écologique aux modes de transport traditionnels, ces avions taxis pourraient redéfinir les normes de mobilité interurbaine et internationale.