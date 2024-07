USA: un riche homme d’affaire se tue en sautant du 20è étage

J. Michael Cline, figure emblématique de l’industrie du cinéma et fondateur du Fandango, s’est éteint à l’âge de 64 ans dans des circonstances dramatiques à New York. L’homme d’affaires a été retrouvé sans vie mardi dernier après une chute du haut de l’hôtel Kimberly, situé sur East 50th Street. Selon plusieurs sources, celui qui est présenté comme un magnat et investisseur se serait suicidé.

Les autorités new-yorkaises ont répondu à un appel d’urgence à 10h19, découvrant sur place le corps inanimé de Cline. Bien que l’enquête soit toujours en cours, plusieurs sources évoquent la piste du suicide, soulignant la brutalité de cette fin pour un entrepreneur qui avait marqué son époque. Ces mêmes sources affirment que l’homme d’affaire se serait jeté du 20e étage de l’hôtel Kimberly à Manhattan et a atterrit dans une cour du troisième étage tôt mardi matin.

Il aurait laissé une note dans laquelle on pouvait lire : « Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas expliquer la douleur d’avoir foiré à ce point. Je vous aime tous. » Diplômé de l’Université Cornell et titulaire d’un MBA de Harvard, Cline avait fondé Fandango en 2000, révolutionnant la billetterie cinématographique en ligne. Son parcours professionnel, jalonné de succès, l’avait également conduit à créer d’autres entreprises innovantes telles que R1 RCM, Accolade et Insureon.

Sa carrière impressionnante comprenait des postes à responsabilité chez General Atlantic et McKinsey & Company, témoignant de son expertise dans le monde des affaires et de la finance. Plus récemment, il occupe le poste de président exécutif de la société d’investissement Juxtapose et présidait la National Fish and Wildlife Foundation, illustrant son engagement dans divers secteurs.