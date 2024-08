Bénin : Comme en Côte d’Ivoire, 2026 pourrait-il réunir les ennemis jurés

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75

En Côte d’Ivoire, la scène politique connait une nouvelle métamorphose. Il s’agit en effet d’une possible alliance entre l’ancien premier-ministre Guillaume Soro et de l’ancien président Laurent dans le cadre des prochaines élections de 2025. En exil depuis quelques années hors de la Côte d’Ivoire, le patron de Génération et Peuples Solidaires (Gps) a répondu favorablement à l’appel de l’ex-pensionnaire de la Cour Pénale Internationale.

Déjà, l’ancien premier-ministre Guillaume Soro s’est dit prêt à engager des discussions et à mener des actions concrètes dans le cadre de ce scrutin. Cette possible alliance si elle voit effectivement le jour est contre l’actuel président ivoirien Alassane Ouattara. A la faveur d’un post sur sa page Facebook, Guillaume Soro est revenu sur les activités de la formation politique de Soro. « Il est constaté que depuis sa création, GPS a constamment et de façon insistante plaidé pour l’unité de l’opposition. GPS a toujours spontanément soutenu chaque initiative visant à instaurer l’État de droit en Côte d’Ivoire », indique-il dans le message en réponse à l’appel de Laurent Gbagbo depuis Bonoua. « Aujourd’hui, alors que notre pays se trouve à un moment charnière, poursuit Guillaume Soro, il est impératif de construire une coalition forte et cohérente, capable de proposer une alternative crédible à un régime sclérosé qui plonge notre nation dans la crise, la pauvreté, la violence et la corruption », a-t-il ajouté.

Guillaume Soro, actuellement en exil était pourtant un proche du président ivoirien et un « ennemi » de Laurent Gbagbo. Le patron de Génération et Peuples Solidaires (Gps) est tombé en disgrâce auprès du pouvoir Ouattara et partage désormais les mêmes conditions que l’ancien président Gbagbo. Ces deux personnalités ivoiriennes ne sont plus éligibles parce qu’elles ont écopé d’une condamnation. Elles ont également perdu leur droit de vote pour la même cause. Dans son message, Guillaume Soro a réclamé leur réintégration au fichier électoral et la possibilité de redevenir candidat dans leur pays.

Personne n’aurait tout de même cru qu’un jour, Guillaume Soro pourraient s’allier à Laurent Gbagbo qu’il a chassé du pouvoir contre Alassane Ouattara, son ancien allié, dans le cadre d’une élection. La question que certains observateurs se posent c’est si le même scénario pourrait se produire au Bénin pour les élections de 2026. On se rappelle tout de même qu’en 2016, une alliance entre trois formations politiques qui s’étaient souvent combattues sur le terrain avait vu le jour. Il s’agit du Prd d’Adrien Houngbédji, la RB de Dieudonné Soglo et des Fcbe de Yayi Boni. Ces trois partis s’étaient alliés pour porter la candidature de Lionel Zinsou. En 2026, le principal parti d’opposition au Bénin pourrait-il parrainer la candidature d’un membre de l’actuelle majorité présidentielle, ou l’inverse ? Les adversaires d’aujourd’hui peuvent-ils se mettre ensemble en 2026 ? Rien n’est exclu. En politique, il faut s’attendre à des alliances parfois improbables.