Bénin : le 2ème chargement de pétrole nigérien en route pour la Chine

Comme annoncé dans nos précédentes publications, un second chargement du pétrole nigérien a eu lieu au Bénin. Selon Bip Radio, le bateau l’Aura M, qui battait pavillon libérien aurait été escorté par la marine nationale. Ce navire a fini sa mission dans les eaux béninoises et a pris la direction de la Chine ce mardi 20 août. Il aura chargé au total 1 million de barils du pétrole nigérien. Ce nouveau chargement intervient après celui qui a eu lieu le dimanche 19 mai dernier. Au total, 1 million de barils de pétrole avait été également chargé.

Il est important de faire remarquer que la reprise de ces différents chargements est entre autre, le fruit de la médiation entamée par les anciens présidents béninois Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonnée Soglo. Entre le Bénin et le Niger, les relations s’adoucissent au fil des jours. Récemment, l’ambassadeur Gildas Djobloski Agonkan a procédé à la remise des copies figurées de ses lettres de créances au ministre nigérien des Affaires étrangères et de la Coopération, Bakary Yaou Sangaré. Cette cérémonie marque en réalité un tournant décisif dans les relations qui lient les deux pays.

La prochaine étape pour que l’ambassadeur béninois au Niger entre pleinement dans ses fonctions est qu’il soit reçu par le président pour la présentation officielle de sa lettre de créance. Gildas Agonkan rejoint ainsi son poste plus d’un an après sa nomination. Il avait nommé le 14 juin 2023. Quelques semaines après sa nomination, le président d’alors a été renversé et remplacé par le militaire Tiani.