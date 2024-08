Chine: cette arme redoutable qui inquiète les experts

Un navire chinois (DR)

La montée en puissance militaire de la Chine suscite de vives inquiétudes aux États-Unis et chez leurs alliés. Depuis plusieurs années, Pékin investit massivement dans la modernisation de ses forces armées, avec une attention particulière portée à sa marine. Cette stratégie vise à affirmer sa domination régionale en mer de Chine méridionale et à contester la suprématie navale américaine dans le Pacifique. Dans ce contexte tendu, chaque avancée technologique chinoise est scrutée avec attention par les analystes occidentaux, à la recherche d’indices sur les capacités réelles de l’Empire du Milieu.

Une torpille dévastatrice aux capacités inédites

Un récent exercice militaire chinois a mis en lumière une arme potentiellement révolutionnaire : la torpille Yu-10. Lors d’un test diffusé par la télévision d’État, un sous-marin conventionnel de type 039B a coulé un navire cible grâce à cet engin. Les images impressionnantes montrent la poupe du bâtiment visé soulevée hors de l’eau par l’onde de choc, tandis qu’une colonne d’eau s’élève à près de 100 mètres de hauteur.

Publicité

Selon des experts, la puissance déployée lors de cet essai laisse penser que même un porte-avions pourrait difficilement résister à une telle attaque. La Yu-10 bénéficierait d’une technologie de guidage par sillage particulièrement avancée, lui permettant de traquer sa cible avec une précision redoutable tout en résistant aux contre-mesures électroniques. Avec une portée estimée à plus de 50 kilomètres, cette arme pourrait transformer radicalement l’équilibre des forces navales dans la région.

Un arsenal sous-marin en pleine expansion

L’importance accordée par Pékin à ses sous-marins conventionnels ne se limite pas à leur armement. La classe Yuan (Type 039B), dont 17 unités sont déjà en service, constitue l’épine dorsale de la flotte sous-marine chinoise. Ces bâtiments bénéficient d’une propulsion anaérobie leur conférant une endurance accrue en immersion. Une version améliorée, le Type 039C, promettrait des performances encore supérieures en termes de discrétion acoustique.

Les récents exercices ont démontré les progrès réalisés dans l’intégration des différentes composantes de la force sous-marine chinoise. Guidage aérien, plongée rapide, manœuvres complexes et frappes combinées de missiles et torpilles témoignent d’une montée en gamme spectaculaire. Les officiers chinois revendiquent des « avancées historiques » dans la conduite d’opérations sous-marines complexes.

Cette démonstration de force intervient alors que les tensions ne cessent de croître entre la Chine et les États-Unis, notamment autour de la question taïwanaise. En dotant ses sous-marins conventionnels d’armes capables de menacer les plus gros bâtiments adverses, Pékin cherche à dissuader toute intervention américaine dans son précarré maritime. Une stratégie qui pourrait bouleverser les calculs stratégiques à Washington et chez ses alliés régionaux, contraints de réévaluer la vulnérabilité de leurs propres forces navales face à cette menace émergente.